AMS-Chef Kopf hat kürzlich mit dem Vorschlag für Aufsehen gesorgt, die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose einzuschränken. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – AMS-Geschäftsführer Johannes Kopf geht davon aus, dass man auch "an den Pensionsschrauben" drehen wird müssen, um das Arbeitskräftepotenzial zu erhalten. Zwar verweist Kopf in der "Kleinen Zeitung" darauf, dass der Wirtschaftsstandort auch künftig von der Zuwanderung zum Arbeitsmarkt profitieren werde. Allerdings gebe es weitere Potenziale, vor allem bei Frauen in Teilzeit oder durch einen späteren Pensionsantritt.

"Wir werden auch weiterhin Zuwanderung haben – und brauchen", betont Kopf. Er verweist darauf, dass das Arbeitskräftepotenzial aus Beschäftigten und Arbeitslosen seit 2009 von 3,654 auf 4,178 Millionen Menschen angestiegen ist. Gestiegen sei sowohl die Zahl der Inländer als auch der Zuwanderer. Die Wirtschaftsleistung sei parallel dazu um 70 Milliarden Euro gewachsen. "Der Wirtschaftsstandort ist also durch diese Zuwanderung massiv gestärkt worden."

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel könne damit auch in Zukunft bewältigt werden, betont Kopf, denn es gebe neben der Zuwanderung auch Potenziale etwa bei Frauen, Pensionen, Menschen mit Behinderung sowie durch überregionale Vermittlung und höhere Schulabschlüsse.

Ein Umdenken braucht es aus Sicht des AMS-Chefs auch bei den Betrieben, die ihr Raster für die Mitarbeitersuche ändern müssten: "Wenn ich aber nur nach dem jungen, gesunden inländischen Mann suche, der nicht langzeitarbeitslos ist, dann sind das nur mehr sieben Prozent unserer Kunden."

Nebenjobs-Diskussion

Kopf hat kürzlich mit dem Vorschlag für Aufsehen gesorgt, die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose einzuschränken. Arbeitnehmervertreter lehnten das ab und kritisierten, dass angesichts des niedrigen Arbeitslosengeldes der Zuverdienst für viele Arbeitslose die einzige Möglichkeit sei, finanziell über die Runden zu kommen. Dass das Ausmaß der Diskussionen "so groß wird, hat mich auch überrascht" sagte Kopf. "Es ist in ein Sommerloch gefallen." (APA, 28.8.2021)