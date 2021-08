Hauptsache, man wird auch als älterer Mensch noch medial wahrgenommmen: Till Lindemann (58). Foto: Universal

In Russland ist auf Druck der Behörden ein Musikfestival abgesagt worden, auf dem auch Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) hätte auftreten sollen. Lindemanns Konzert in Twer rund 160 Kilometer nordwestlich von Moskau sei ausgefallen, teilte Organisator Maxim Larin am Sonntagabend auf der Social-Media-Plattform VK mit. Medienberichten zufolge stand das Vorgehen der russischen Behörden offiziell im Zusammenhang mit Corona-Beschränkungen für Großveranstaltungen.

Auch Lindemann selbst war bereits in der Nacht auf Samstag von Polizisten aufgesucht worden. Dabei wurde ihm der Agentur Interfax zufolge eine Mahnung überbracht, bei seinem Auftritt in Twer entsprechende Auflagen einzuhalten.

Veranstalter Larin hingegen brachte die Probleme für seine Musik-Veranstaltung mit den bevorstehenden Wahlen in Russland in Verbindung. Der Geschäftsmann kandidiert im September bei der Wahl zum Regionalparlament für die Oppositionspartei Rodina (Heimat). Zwischenzeitlich hatte es laut Larin die Hoffnung gegeben, dass Lindemann auf dem abgesperrten Gelände trotzdem auftreten könnte und das Konzert online übertragen würde.

Der deutsche Musiker, der in Russland sehr populär ist, soll zudem am kommenden Wochenende auf dem Roten Platz in Moskau bei dem Militär-Festival "Spasskaja Baschnja" auftreten. (APA, 30.8.2021)