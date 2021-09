Hier geht es zum heutigen Corona-Tagesüberblick

[Wissenschaft] Was bisher über die Virusvariante C.1.2 bekannt ist und warum Sorgen verfrüht sind.

[Gesundheit] Angst vor ewig: Leben mit dem Post-Covid-Syndrom.

[Podcast] Wie gefährlich wird der Corona-Herbst für Kinder?

[International] EU-Innenminister beraten über Afghanistan, Kritik an Österreich.

[Video] Nothilfe in Afghanistan: "Der Druck auf uns wird stärker".

Schusswaffengewalt in den USA: Die Epidemie während der Pandemie.

[Panorama] Polizeieinsatz wegen Bombenexplosion in Wien-Donaustadt.

Tausende Tiroler PCR-Testergebnisse mit Namen und Daten geleakt.

[Kultur] Filmfestival Venedig mit großen Namen und Filmen: Gatekeeper am Lido.

[Mitreden] Höhere Strafen für Raser: Gehen diese weit genug?

[Wetter] Das wetterbestimmende Tief der letzten Tage verliert langsam seinen Einfluss auf Österreich. Der Vormittag bringt aber noch an der Alpennordseite von Salzburg ostwärts sowie im Norden und Osten einiges an Bewölkung und im Bergland letzte Regenschauer. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter dann aber überall und später lockern im Norden und Osten auch die Wolken auf. Bis 23 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Antikriegstag.