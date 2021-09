Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht.

[Inland] Ibiza-Drahtzieher Julian H. bekommt in Drogenprozess Rückendeckung von NGOs

Kritik an Umgang des Justizministeriums mit Terrorvorwurf der Türkei

[International] Frankreichs Präsident empfing Olaf Scholz – zwei Tage vor Armin Laschet

[Wirtschaft] Wiener Linien entschädigten wegen neuer U-Bahn rund 2200 Eigentümer

[Diskurs] Reform des Arbeitslosengeldes: Bedingungsloses Grundeinkommen jetzt

[Kultur] Venedig: Ernaux-Adaption und Spaß an geschredderten Golden Globes

[Gesundheit] Intensivmediziner: "Ich sehe dieser Entwicklung mit gewisser Sorge entgegen"

[Karriere] Wisch und weg, aus und fort mit Schaden?

[Edition Zukunft] Leben in einer Welt ohne "Catcalling"

[Mitreden] Wie klingt dein Wohnort?

[Wetter] Von Nordwesten ziehen mit einer schwachen Störung einige ausgedehntere Wolken in höheren Schichten über Österreich. Mit ihnen bleibt die Schauerneigung gering, allerdings trüben die Wolken den sonnigen Wettercharakter zeitweise. Lediglich im Südwesten können sich mit Quellwolken, die sich bevorzugt über den Alpengipfeln bilden, während der Nachmittagsstunden einzelne lokale Schauer niedergehen. Von 8 bis 15 Grad in der Früh, Tageserwärmung auf 20 bis 27 Grad. Am wärmsten ist es in den westlichen Landesteilen.



[Zum Tag] Rosch ha-Schana. Das zweitägige jüdische Neujahrsfest dauert vom Abend vor dem 07. September bis zum 08. September 2021 und wird immer 163 Tage nach dem Pessachfest gefeiert.