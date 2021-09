Dieser Skatebowl erinnert den Fotografen Louis Du Pisani an ein Bild des Malers David Hockney. Das Becken ist in den Boden eingelassen, ein Raum, in dem Geschicklichkeit und Flow von größter Bedeutung sind. "In diesem flüchtigen Moment sieht man den Schatten eines Skaters, der die totale Freiheit widerspiegelt", meint Du Pisani.