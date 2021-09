A wie Audi passt gut als Einstieg in diesen kurzen Überblick, wer was auf der IAA an Studien mitbrachte. Nachdem die Ingolstädter vor Kurzem erst das "Skysphere Concept" (mit verlänger- und verkürzbarem Radstand/Fahrzeug) aus dem Hut gezaubert hatten, wäre zu vermuten gewesen, dies sei schon ihr Messebeitrag. Falsch, sie waren gut im Schwung und haben sich gleich eine zweite Spielerei zugelegt, diesmal wirklich als Showstopper für München gedacht und aber nur auf dem innerstädtischen Spielplatz zu sehen: Grandsphere Concept. Eine hochelegante, 5,35 Meter lange Luxuslimousine, die als Studie hochautonomes Fahren Level 4 in den Vordergrund rückt, dabei aber unterschwellig Ausblick gibt auf künftiges Audi-Design und Interieurgestaltung. Und schauen Sie sich dieses Heck an!

Der Grandsphere ist ein 5,35-Meter-Designstatement – Elemente davon werden sich in künftigen Audis finden.







Foto: Audi

Mit dem Stichwort Limousine geben wir gleich weiter nach Korea. Hyundai präsentiert das Concept Prophecy, einen ansehnlichen Repräsentanten der Gattung der mobilen Rundkiesel, der elektromobilen, um genauer zu sein. Angerührt mit einem Schuss Porsche und Tesla. Das, verehrte Dam- und Herrschaften, wird dann Ende 2022 in ein echtes Serienfahrzeug münden, nämlich in den Ioniq 6, den Zweitling auf der Elektroplattform (E-GMP), die die Ostasiaten sich nach Muster VW zugelegt haben. Autonomes Fahren spielt Hyundai natürlich ebenfalls durch, mit dem Ioniq Robotaxi. Level vier auch hier, Kooperationspartner: Autonom-Spezialist Motional.

Der Hyundai Prophecy wird Ende 2022 zur Serienlimousine, zum Ioniq 6.







Foto: Hyundai

Glanz trifft Gloria: Wenn wer tatsächlich den Vogel abgeschossen hat im Showcar-Kapitel der diesjärigen IAA, dann BMW und VW. i Vision Circular und ID. Life.

Die Meldungen im Einzelnen. Sollten Sie noch nicht wissen, für welches Auto Sie sich 2040 entscheiden sollen, das hier könnten Sie schon einmal auf die Liste setzen. Der elektrische Viermeterviersitzer ist sozusagen der bisher veganste Ansatz in der Automobilkonzeption, er ist durch und durch nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft gestaltet, vollständig aus rezyklierten Materialien hergestellt und (bis hin zur Batterie) ebenso vollständig kompostierbar – äh: rezyklierbar natürlich.

BMW zeigt mit dem i Vision Circular, wie ein Auto nach Prinzipien der Kreislaufwirtschaft aussehen könnte.







Foto: BMW

Beim ID. Life liegt der Zeithorizont deutlich näher: 2025. Der VW-Konzern hatte ja angekündigt, die Elektro-Plattform MEB nach unten hin auszubauen, und wenn auch einige Studien-Spompanadln wie die Motorhaube mit Reißverschluss nicht in die Serie finden werden, haben wir hier so etwas wie einen ersten Ausblick auf den künftigen ID.1 vor uns, der auf dieser eigens für Kleinwagen entwickelten MEB-Version basiert. Studienkonfiguration: Frontantrieb, 172-kW-E-Motor, 57-kWh-Akku, 400 km Reichweite. Spielen soll das Serienmodell dann in der 20.000- bis 25.000-Euro-Preisliga.

Der VW ID. Life verweist auf den für 2025 avisierten Elektro-Kleinwagen ID.1.









Ähnliche Größe, ebenfalls Zielsetzung Leistbarkeit: Renault hat zur IAA (Messestand, Halle B1) den Renault 5 Prototype mitgebracht. Der kündigt die Wiedergeburt des legendären R5 an, und wie auf der Messe verlautet, soll es 2023 so weit sein. Dem Sympathler steht jetzt schon der Erfolg ins Gesicht geschrieben.

Ob das für den nächsten Kleinen ebenfalls gilt, ist schon schwieriger abzuschätzen: Smart Concept #1. Der 4,29 m lange E-SUV wird ebenfalls zum Serienmodell, Ende 2022, wenn auch nicht mit den gegenläufig öffnenden Türen. Und er ist ein reines: China-Mobil. Daimler hat Smart 2019 in ein 50:50-Joint-Venture mit Großaktionär Geely eingebracht, dies hier wird das erste Baby.

Mini Vision Urbanaut

Damit kommen wir zur letzten Salonstudie, die wir erwähnen wollen, zum Mini Vision Urbanaut. Argonaut hätte vielleicht auch gepasst für dieses 4,46 Meter lange eiförmige Schiffchen. Variabler war Innenraum noch kaum einmal, schnell ist die (Nichtnur-)Knutsch-Kugel in den Lounge-Modus gebracht, und die drei Studien-Gemütszustände wären "Chill", "Wanderlust" und "Vibe" – je nach getroffener Wahl verändern sich Exterieur und Interieur. Ovid mit seinen Metamorphosen hätte seine Freude dran gehabt. (Andreas Stockinger, 9.9.2021)