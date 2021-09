Googles Pay-App startet in Österreich. Foto: Imago/phototek

32 bekannte Medien in 16 Ländern – auch DER STANDARD – waren oder sind Ziel von Desinformationskampagnen russischer Trolle. Das ergab eine Untersuchung des Crime and Security Research Institute der walisischen Cardiff University.

Und: Nachdem El Salvador die Kryptowährung Bitcoin zum staatlichen Zahlungsmittel einführte, stürzte der Kurs am Mittwochmorgen deutlich unter 50.000 Dollar ab. Am Vortag war ein Bitcoin mit einem Wert von 52.956 Dollar noch auf einem Viermonatshoch gelegen.

Apple kündigte außerdem an, dass die nächste Produktvorstellung bereits am 14. September stattfinden wird. Zu erwarten ist unter anderem das iPhone 13. Der STANDARD wird im Ticker in Echtzeit darüber berichten.

Untersuchung: Russische Trolle nehmen Kommentarsektionen ins Visier

Chaotischer Bitcoin-Start in El Salvador lässt Kurs abstürzen

Realsatire: Chinesisches "Freedom Phone" für US-Patrioten ist per Apple Pay bezahlbar

Apple kündigt iPhone-13-Event für 14. September an

Speedtest-Auswertung zeigt Österreichs schnellsten 5G-Anbieter

Zero-Day-Lücke ermöglicht Infektion von Windows-Geräten mit Word-Dokument

Arbeiterkammer: Gehen neue Handys kaputt, spielen Händler oft auf Zeit

Zahlung per Smartphone: Google-Pay-App startet in Österreich