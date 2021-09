Chief Medical Officer Katharina Reich ist für strengere Regeln. Foto: Heribert CORN

Als unübersichtlich und zu kompliziert kritisiert die Opposition die neuen Corona-Regeln, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Sie sehen einen Stufenplan vor, dessen erste Stufe schon am 15. September, also am kommenden Mittwoch, in Kraft tritt.

Ab dann gilt, dass überall dort, wo derzeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, eine FFP2-Maske zu tragen ist. So weit nicht allzu kompliziert, aber im restlichen Handel, also etwa in Möbel- oder Kleidungsgeschäften, müssen nur Ungeimpfte eine FFP2-Maske aufsetzen, für alle anderen gilt das lediglich als Empfehlung.

"Ergebnis politischer Verhandlungen"

Die Intention der Regierung ist klar: Die Impfquote muss steigen. Nun meldet sich die oberste Gesundheitsbeamtin des Landes zu Wort und fordert schärfere Regeln. Katharina Reich ist die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit (Chief Medical Officer) und sagte im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag: "Natürlich hätte ich es gerne strenger gehabt." Für sie gelte die Empfehlung: "Maskenpflicht für alle, und die FFP2-Maske ist stabil, die dichtet ab." Der jetzige Weg sei aber nun einmal "das Ergebnis von Verhandlungen, das ist eine politische Entscheidung".

Eine Verordnung zu den neuen Regeln steht noch aus, die muss vom Gesundheitsministerium erlassen werden. Reich wirft allerdings in den Raum: "Brauchen wir für alles eine Verordnung? Können wir Dinge nicht gescheit und richtig machen ohne eine Verordnung?" Aber: Sollten die neuerlichen Maßnahmen nicht ausreichen, so müsse man eben über Verschärfungen nachdenken: "Wie immer sind solche Pläne nicht in Stein gemeißelt und müssen sich der Situation auch adaptiv zeigen und das werden wir vielleicht tun müssen. Das stelle ich hier in den Raum", sagt Reich.

Zwist um Kontrollen

Dazu kommt die Frage: Wer soll das eigentlich kontrollieren? Der Handel selbst könne das nicht übernehmen, sagt Rainer Will vom Handelsverband: "Wir können das nicht kontrollieren, wollen es nicht kontrollieren, es ist unmöglich." Von der Regierung wurde bei der Pressekonferenz am Mittwoch klargestellt, dass dies Aufgabe der Polizei ist. Kontrollen der geltenden Maßnahmen sollen schon ab dem 15. September, also auf Stufe eins des neuen Stufenplans, verschärft werden. Auch die neue FFP2-Masken-Pflicht für Ungeimpfte soll "stichprobenartig" von der Polizei kontrolliert werden.

Nun werden dagegen aber Stimmen aus der Polizei laut. Hermann Greylinger von der roten Polizeigewerkschaft FSG meinte am Mittwoch in der ZiB 2: "Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Polizisten ist, in Geschäfte zu gehen, zu schauen, wer Maske trägt oder nicht. Das wollen wir nicht, das können wir nicht, unsere Aufgaben sind andere, und derer haben wir genug."

Auch in der ÖVP-nahen Polizeigewerkschaft FCG teilt man die Bedenken. Reinhard Zimmermann, Vorsitzender im Zentralausschuss, sagt im Gespräch mit dem STANDARD: "Man muss das fertig denken", und dann stoße man recht schnell auf Probleme bei der Durchführbarkeit. Erstens kontrolliere man in den allermeisten Fällen die falschen Personen, nämlich jene, die ohnehin geimpft sind. Und zweitens sei die Polizei nur die Unterstützung der Gesundheitsbehörden, dort liege die erste Zuständigkeit. "Dann müsste der Polizist mit dem Gesundheitsbeamten ins Geschäft gehen", das sei in der Praxis schwierig. Zimmermann betont aber: Man warte nun ab, wie dies in der Verordnung geregelt sein wird.

Die weiteren Stufen

Stufe eins umfasst abgesehen von den FFP2-Masken-Regeln eine Verkürzung der Gültigkeitsdauer von professionell abgenommenen Antigentests, diese sollen bundesweit ab Mittwoch nur noch 24 Stunden gültig sein. Auf Veranstaltungen ab 25 Teilnehmenden gilt ab Mittwoch die 3G-Regel, bisher galt das erst ab 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Stufe zwei, die in Kraft tritt, wenn 300 Intensivbetten belegt sind – das wird laut Gesundheitsminister Anfang Oktober der Fall sein –, umfasst eine 2G-Regel für die Nachtgastronomie, Wohnzimmertests sind dann generell nicht mehr gültig. Auf Stufe drei, bei 400 belegten Intensivbetten, gelten in ganz Österreich nur noch eine Impfung, eine Genesung oder ein PCR-Test als 3G-Nachweis. (Gabriele Scherndl, 9.9.2021)