"#füreinandersorgen"-Werbefilm der Wiener Städtischen vom November 2020. Foto: Wiener Städtische

Wien – Wind machen soll Werbung gemeinhin, als Nebenprodukt aber kommt auch Abluft dazu: Die Wiener Städtische Versicherung will nun den CO2-Verbrauch ihrer Werbeaktivitäten ausgleichen.

Das Vorhaben wickelt die Agentur [m]Studio aus der Group M ab, der größten Mediaagenturgruppe des Landes. Die Agentur hat für solche klimaneutralen Werbe-Ambitionen das "Project Admosfy" erfunden, sie arbeitet zusammen mit myclimate.

Der CO2-Fußabdruck der gesamten Werbeaktivitäten wird unter anderem über das "Pionier-Klimaschutzprogramm" am Bodensee kompensiert, lassen Agentur und Versicherung verlauten. Die Wiener Städtische Versicherung ermittelte im Rahmen des Project Admosfy ihren Media-CO2-Fußabdruck. Dieses Pionier-Klimaschutzprogramm speichert Kohlenstoff in Ackerböden und will Bio-Bauern bei humusaufbauende Maßnahmen helfen. Es trage so zu einer klimafreundlichen und ernährungssicheren Landwirtschaft bei. (red, 9.9.2021)