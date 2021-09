Neben München soll das System im ersten Schritt auch im israelischen Tel Aviv getestet werden. Foto: Mobileye

Bereits im Jahr 2022 wollen der Autovermieter Sixt und das Intel-Tochterunternehmen Mobileye in Deutschland gemeinsam einen Robotertaxidienst starten. Es soll sich dabei um selbstfahrende Autos der Stufe 4 handeln. Das bedeutet, dass die KI dauerhaft den Fahrbetrieb übernimmt. Es sitzt zwar noch ein Fahrer hinter dem Steuer, doch dieser greift nur in Ausnahmesituationen ein. In den Elektrofahrzeugen des chinesischen Herstellers Nio haben jeweils sechs Passagiere Platz, neben München soll das System im ersten Schritt auch im israelischen Tel Aviv getestet werden.

Deutsches Gesetz für autonomes Fahren

Die Kundinnen und Kunden sollen den Dienst sowohl über die Moovit-App von Intel als auch über die App von Sixt buchen können. Das autonome Angebot wird dabei in die Plattform "One" von Sixt integriert, die verschiedene Mobilitätsdienste miteinander vereint.

Das System nutzt ein neues Gesetz in Deutschland zu autonomem Fahren, das im Juli in Kraft getreten ist. Laut dem Gesetz können die selbstfahrenden Autos theoretisch auch ohne Sicherheitsfahrer fahren, in dem Fall ist jedoch eine Überwachung der Fahrzeuge aus der Ferne erforderlich.

Weitere Einsatzmöglichkeiten

Laut Intel kann das System in einer Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeugtypen zum Waren- und Personentransport eingesetzt werden. Unter anderem arbeitet man mit dem Unternehmen Udelv an einem autonomen Transporter für die Tür-zu-Tür-Zustellung. Die ersten Flotten sollen im Jahr 2023 fahren, von 2023 bis 2028 sollen 35.000 solcher Transporter produziert werden. In Kooperation mit den Unternehmen Transdev und Lohr möchte man wiederum autonome Shuttles in Frankreich und Deutschland einsetzen.

Foto: Udelv

In den im kommenden Jahr startenden Robotertaxis werden diverse Technologien für selbstfahrende Autos eingesetzt, einschließlich einer Sensoriklösung mit 13 Kameras, drei Fernbereichs-Laserscannern (Lidar) und sechs Radarsensoren sowie einer Crowd-basierten Landkarte für selbstfahrende Autos. (stm, 11.9.2021)