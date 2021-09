Behörde prüft, ob das gemeinsam mit Luxottica entwickelt Produkt mit Datenschutzgesetzen vereinbar ist und will Informationen von Facebook

Dieser Mann würde Ihnen gerne eine Brille verkaufen. Greifen Sie zu? Foto: Facebook

Die italienische Datenschutzbehörde hat von Facebook Informationen zu der gerade neu auf den Markt gebrachten smarten Brille gesammelt, mit der man Fotos und Videos aufnehmen kann. Die Behörde prüft, ob das Produkt mit Italiens Datenschutzgesetzen vereinbar ist.

Die Facebook-Brille, die in Zusammenarbeit mit dem italienischen Ray-Ban-Hersteller Luxottica entwickelt wurde, ermöglicht ihren Trägern, Musik zu hören, Anrufe entgegenzunehmen oder Fotos und kurze Videos aufzunehmen und sie mithilfe einer App über die Facebook-Dienste zu teilen. Die italienische Behörde appellierte an den irischen Datenschutzbeauftragten, der für die Aufsicht über Facebook zuständig ist, weil sich der europäische Hauptsitz des Unternehmens in Irland befindet, den Konzern um Klarstellungen zu bitten.

Maßnahmen

Die italienische Behörde erklärte, sie wolle über die Maßnahmen informiert werden, die Facebook zum Schutz von Personen, die gefilmt werden, insbesondere von Kindern, plant. Auch über die Systeme, die zur Anonymisierung der gesammelten Daten dienen sollen, und über die Funktionen des mit der Brille verbundenen Sprachassistenten will die italienische Behörde mehr erfahren.

Die Facebook-Brille wird vorerst nur in Australien, den USA, Kanada, Irland, Italien und Großbritannien angeboten. Projektpartner bei den Ray-Ban Stories ist die italienische Luxottica-Gruppe, zu der Ray-Ban seit 1999 gehört. (APA, 11.9.2021)