Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Hacker-Kollektiv Anonymous will mithilfe eines ehemaligen Admins an umfassende Daten des Verschwörungspredigers Attila Hildmann gekommen sein. Auch die Kontrolle über die Website des ehemaligen Promi-Kochs soll Anonymous übernommen haben.

Wir befassen uns ebenfalls mit der voraussichtlich besseren Verfügbarkeit von Grafikkarten, nachdem diese zuletzt nur zu überteuerten Preisen erhältlich waren. Zudem gibt es eine weitere Runde im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games. In den beiden Spieletests werden zwei sehr unterschiedliche Vertreter der digitalen Unterhaltung beleuchtet. Auf der einen Seite der "Bus Simulator 21", dessen Name Programm ist und auf der anderen Seite "Deathloop", ein Shooter, der den Spieler in eine Zeitschleife versetzt, aus der er zu entkommen gilt.

Das alles und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

"Operation Tinfoil": Anonymous kapert Website und Telegram-Kanäle von Attila Hildmann