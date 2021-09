Die Kärntnerin überwies in mehreren Tranchen ihre Ersparnisse auf diverse Konten in Deutschland. Foto: AFP/Issouf Sanogo

Eine Kärntnerin ist auf einen Betrüger hereingefallen. Die 66-Jährige überwies einem angeblichen britischen Staatsbürger ihre gesamten Ersparnisse, laut Polizei handelt es sich um mehrere 10.000 Euro. Am Montag erstattete sie Anzeige.

Der Betrüger gab sich als Brite aus, der in Syrien in militärischem Einsatz stehe. Er wolle Geld außer Landes schicken, machte er der Frau über eine Social-Media-Plattform weis. Er wolle das Geld in einem Paket versenden, das die Frau für ihn verwahren solle. Die 66-Jährige stimmte zu und wurde daraufhin von einem angeblich auf Luftfracht spezialisierten Unternehmen via Instant-Messaging-Dienst kontaktiert. Da hieß es, sie müsse das Paket freikaufen, weil es in verschiedenen Ländern beschlagnahmt worden sei.

Die Kärntnerin überwies in mehreren Tranchen ihre Ersparnisse auf diverse Konten in Deutschland. Als sie bei der Übersetzung eines E-Mails Hilfe einer Bekannten benötigte, machte diese sie auf den Betrug aufmerksam, worauf die Frau zur Polizei ging. (APA, 14.9.2021)