Alex Jones verbreitet wirre Verschwörungserzählungen über alle möglichen Themen. Foto: Screenshot/Twitter

Facebook, Youtube und Co haben den US-amerikanischen rechtsradikalen Verschwörungserzähler Alex Jones schon vor mehreren Jahren wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen gesperrt. Unter anderem behauptete er, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden sei – und erreichte damit Millionen Menschen. In Videos seiner Sendung "Infowars" redet sich Jones sich oft in Rage. Das hat der Youtuber und Performer Nick Lutsko zum Anlass dafür genommen, einen dieser wirren Wutausbrüche in einen Folksong zu verwandeln.

Einnahmen erzielt Jones inzwischen primär durch den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, Werbeprodukten oder Survival-Kits, die er regelmäßig in Beiträgen bewirbt. Durch die Sperre auf Youtube verlor er 2,4 Millionen Follower, auf Twitter erreichte er etwa 890.000 Personen. Mitte 2018 reagierten auch Spotify und Apple mit der Löschung entsprechender Inhalte. (red, 14.9.2021)