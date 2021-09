Potente Rinderpansen:

Bakterien aus Kuhmägen können Polymere zersetzen

Dass Enzyme, die von Bakterien erzeugt werden, imstande sind, Plastik abzubauen, ist schon länger bekannt. Forschende am Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib), einem von Wirtschafts- und Klimaschutzministerium geförderten Kompetenzzentrum, arbeiten seit Jahren an der Entschlüsselung dieser Prozesse. Während bisher vorrangig an einzelnen Enzymen geforscht wurde, kam die Acib-Gruppe auf die Idee, mikrobielle Gemeinschaften im Rindermagen zu untersuchen. Immerhin enthält das Futter von Kühen natürliches Pflanzenpolyester, das im Pansen aufgespalten wird.

Die Versuche mit Pansenflüssigkeit aus einem heimischen Schlachthof zeigten: Sowohl PET also auch biologisch abbaubarer Kunststoff und biobasierte Materialien konnten effektiv abgebaut werden. Mithilfe eines Zusammenspiels von Enzymen könnte so Plastik in Zukunft in großem Stil "weggefressen" werden.

