Wien – Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat am Donnerstagabend nach einjähriger Pause bei einer Gala im Wiener Konzerthaus wieder seinen Werbepreis Adgar verliehen. Dabei wurden auf den ersten Rängen die kreativsten Sujets der Agenturen Jung von Matt Donau, DDB Wien und Fuel Austria prämiert.

Kreativster Einsatz von Printwerbung im RONDO

Der Sonderpreis "Kreativer Einsatz von Printwerbung" ging an Cheil Austria und Starcom/A Division of Publicis Media Austria für das Sujet "Galaxy Z Fold2 5G" von Samsung Austria. Es erschien mit einer Flappe mit Halbmantel im "RONDO Exklusiv" des STANDARD.

GGK Mullenlowe wurde in der der Kategorie Social Advertising ausgezeichnet. Für kreativen Einsatz von Onlinewerbung wurde Demner, Merlicek & Bergmann/DMB prämiert. Printwerber des Jahres ist Spar Österreich.

"Auch wenn aktuell die vierte Welle hochgeht und die Pandemie uns noch länger begleiten wird, so erleben wir zurzeit eine gewisse Erholung am Werbemarkt", so VÖZ-Präsident Markus Mair bei der Verleihung. "Global geht man von einem Wachstum von 14 Prozent" im Vergleich zum Vorjahr aus. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir das sprichwörtliche Ende des Tunnels hinter uns gelassen haben", so Mair in seiner Eröffnungsrede.