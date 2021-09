Liebe Leserin, lieber Leser,

Apple stellte gestern neue iPhones, neue iPads und eine neue Generation der Apple Watch vor. Wer nicht im Live-Ticker mitgelesen hat, der findet heute sowohl eine Zusammenfassung, als auch eine Analyse des "California Streaming"-Events bei uns.

Wer sich weniger für Apple interessiert, könnte die Geschichte zu den neuesten Entwicklungen in Sachen "Deepfakes" lesen. Mit nur einem Klick kann man mittlerweile Gesichter in Videos austauschen – was bei Experten große Besorgnis auslöst.

Weitere Themen befassen sich mit Amazon und warum sie ein Versandlager neben einem mexikanischen Slum eröffnet haben, sowie Twitter, die den Account von Anonymous Germany gesperrt haben, weil das Kollektiv mit dem Schlag gegen Attila Hildmann gegen Regeln des Kommunikations-Netzwerks verstoßen haben.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

Apple überrascht nicht mehr, bleibt aber dennoch erfolgreich

Apple stellt iPhone 13 und neue iPads vor

iOS 15 und iPad OS 15 erscheinen am 20. September

Experten besorgt: Onlineservice baut Frauen mit einem Klick in Pornos ein

Nach Schlag gegen Attila Hildmann: Twitter sperrt Konto von Anonymous Germany

Warum Amazon ein Versandlager neben einem mexikanischen Slum eröffnet hat

Amazon: Ex-Twitter-Managerin soll für mehr Führungskräfte mit schwarzer Hautfarbe sorgen