Die Initiative "Zusammen Österreich" feiert ein Jubiläum. Mit "neuen, spannenden" Gesichtern will die Integrationsministerin das Projekt fortsetzen

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) will nach Corona wieder "voll durchstarten" mit der Initiative "Zusammen Österreich". Foto: imago images/SEPA.Media

Wien – Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) präsentiert zum zehnjährigen Jubiläum der Initiative "Zusammen Österreich" neue Integrationsbotschafterinnen und -botschafter. Diese seien "wichtige Vorbilder für junge Menschen mit Migrationshintergrund", hieß es in einer Aussendung. Man wolle die "Erfolgsgeschichte mit neuen, spannenden Gesichtern fortsetzen und nach Corona mit neuer Energie wieder voll durchstarten", erklärte Raab.

Neue Botschafter sind etwa die Musiker und ESC-Teilnehmer Cesár Sampson und Vincent Bueno, die Youtuberin Joanna Zhou und Rapid-Sportdirektor Zoran Barišić. Bisher waren etwa auch die Moderatorinnen Arabella Kiesbauer und Eser Akbaba sowie die Ex-Schwimmerin Mirna Jukić ehrenamtlich für das Projekt tätig.

Fokus auf Mädchen und junge Frauen

"Zusammen Österreich" wurde 2011 vom damaligen Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) und dem Integrationsfonds gegründet. Seitdem besuchen erfolgreiche Menschen mit Migrationshintergrund im Rahmen der Initiative Schulen und sprechen mit jungen Menschen über ihre persönlichen Geschichten und gelungenes Zusammenleben. "In den vergangenen zehn Jahren konnten mehr als 85.000 Jugendliche erreicht werden", erklärte Raab.

Der Schwerpunkt soll sich nun besonders an Mädchen und junge Frauen richten. Am Donnerstag findet ein Schulbesuch mit der Ministerin statt, am Abend findet die Jubiläumsfeier im Vienna Ballhaus statt. (APA, 16.9.2021)