Die Entwicklung und Veröffentlichung stellte das schwedische Entwicklerstudio Dice vor große Probleme. Das Spiel soll am 19. November erscheinen

Noch müssen sich die Fans von Battlefield 2042 gedulden. Foto: EA Games

Jetzt hat es den nächsten großen Blockbuster-Titel erwischt. Battlefield 2042 wird nicht wie geplant am 22. Oktober erscheinen. Der Verkauf soll jetzt am 19. November beginnen, also vier Wochen später. Verantwortlich dafür sollen die schwierigen Arbeitsumstände im Zuge der Covid-19-Pandemie sein.

Homeoffice als Herausforderung

"Die nächste Generation der Battlefield-Spiele während einer globalen Pandemie zu entwickeln hat unseren Teams unerwartete Herausforderungen bereitet", lässt der General Manager der Spieleschmiede Dice, Oskar Gabrielson, die Öffentlichkeit wissen.

Offenbar hatte das schwedische Entwicklerstudio, das im Auftrag von EA das Spiel entwirft, damit gerechnet, dass das Team bereits früher ins Büro zurückkehren könne. Nun musste Battlefield 2042 doch komplett aus dem Homeoffice entwickelt werden.

Battlefield 2042 soll laut EA auf PC, Xbox Series X/S und Playstation 5 bis zu 128 Spieler pro Karte ermöglichen. Auf der PS4 und Xbox One sind dagegen die Spielkarten auf 64 Spieler begrenzt. Battlefield 2042 ist in der unmittelbaren Zukunft verortet und vermittelt eine dystopische Perspektive auf die baldige Gegenwart. So werden Orte wie Doha oder die Antarktis von Naturkatastrophen heimgesucht. Alle Maps sollen zudem eine zerstörbare Umgebung anbieten.

Battlefield

Vor der Veröffentlichung im November soll noch eine offene Beta-Phase stattfinden, in der die Fans Battlefield 2042 auf Herz und Nieren prüfen können. Wann diese stattfinden wird, ist nicht bekannt. Dazu werden Ende September noch weitere Informationen folgen. (red, 17.09.2021)