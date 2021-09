Öffi-Netzkarte

Klimaticket wird zur Zerreißprobe für die Ostregion

Das Klimaticket schürt Nervosität in der Ostregion. Noch fehlt eine Einigung. Kunden kampflos an die neue Öffi-Karte abgeben, will man nicht. Eine Brückenlösung muss her