Nach der Hausdurchsuchung

34.304 Postings

Kurz: ÖVP will Koalition fortsetzen, Ball liegt bei den Grünen

Türkises Regierungsteam will nur mit Kurz als Kanzler bleiben, Grüne zweifeln an Kurz' Handlungsfähigkeit. Eine Sondersitzung mit einem gemeinsamen Misstrauensantrag der Opposition folgt am Dienstag