Ein Teil der Gauleiter-Riege – v. li.: Hugo Jury (Niederdonau), Hubert Klausner (bis 1939 Kärnten), Gustav Adolf Scheel (Salzburg) und Friedrich Rainer (zuerst Salzburg, später Kärnten). Foto: Pammer Film / ÖNB

Obwohl sie zur regionalen NS-Führungselite gehörten, blieben einige von ihnen nach Kriegsende von der Justiz unbehelligt. Sie waren willige Vollstrecker des NS-Rassenwahns und orchestrierten auf ihren Territorien die Tötung und Deportation von Juden und anderen Opfern der grausamen NS-Ideologie: die Gauleiter in der sogenannten Ostmark.

Sie fungierten als wichtige Räder in der Maschinerie der Nationalsozialisten, und dennoch ist ihre Rolle als Hitlers treueste Helfer auf österreichischem Boden noch zu wenig erforscht, sagt Regisseur Christian Hager. Um das zu ändern, hat Hager die zweiteilige Dokumentation Hitlers österreichische Helfer – Die Gauleiter gedreht. Zu sehen ist sie am Samstag, 25. September, um 20.15 Uhr in ORF 3.

Der Grund für die lückenhafte Aufarbeitung liegt für Hager auf der Hand: "Täterforschung auf regionaler Ebene ist ein heikles Thema. Denn sie führt früher oder später ins eigene Bundesland, in die eigene Heimatgemeinde, vielleicht sogar in die eigene Familie."

Die Idee zur Dokumentation hatte Hager bereits vor drei Jahren, sagt er dem STANDARD: "Ich wollte schon immer gerne eine TV-Dokumentation über die Gauleiter der Ostmark sehen. Es gab aber keine. Also habe ich als Regisseur nun selbst eine gestaltet."

Regisseur Christian Hager porträtiert Hitlers Gauleiter und zeigt ihren Werdegang und ihre Verbrechen. Foto: Fabian Skala

Friedrich Rainer

Die sieben Reichsgaue entsprachen territorial in etwa den österreichischen Bundesländern. Tirol und Vorarlberg wurden zu einem Gau Tirol-Vorarlberg zusammengeführt, das Burgenland zwischen Niederdonau (Niederösterreich) und der Steiermark aufgeteilt, und Osttirol kam zu Kärnten.

In Kärnten regierte ab 1941 Friedrich Rainer, der zuvor Reichsstatthalter von Salzburg war. Rainer trat bereits 1923 der SA bei und war vor dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 an Hitler-Deutschland ein illegaler, danach ein glühender Nationalsozialist, der sich austoben konnte. "Rainer war ein hochgebildeter Mann und hatte trotzdem diese Brutalität und Kaltschnäuzigkeit", sagt der Historiker Ulfried Burz in der Doku über den Juristen und schlagenden Burschenschafter Rainer.

Als Gauleiter von Kärnten verfolgte Rainer eine brutale Germanisierungspolitik gegenüber den Kärntner Slowenen. Nach der Befreiung wurde er an Jugoslawien ausgeliefert und 1947 hingerichtet.

"Harte Strafen haben nur jene Gauleiter ausgefasst, die unmittelbar nach dem Krieg verurteilt wurden", sagt Hager: "Ab Ende der 1940er-Jahre wurde die Justiz im Umgang mit NS-Verbrechern jedoch immer nachsichtiger. Die Gauleiter, die bis zu diesem Zeitpunkt flüchten oder untertauchen konnten, haben von dieser Entwicklung profitiert."

Dazu gehörten etwa Sigfried Uiberreither (Steiermark) und Franz Hofer (Tirol-Vorarlberg).

August Eigruber

Neben Friedrich Rainer wurde nur August Eigruber hingerichtet. Der gebürtige Steyrer und fanatische Nazi der ersten Stunde war Leiter des neu gegründeten Reichsgaues Oberdonau (Oberösterreich). "Er hatte ein besonderes Naheverhältnis zu Hitler", sagt Hager über den SS-Mann Eigruber. Oberdonau galt als der "Heimatgau des Führers". Eigruber war einer der Hauptverantwortlichen für die Massenmorde im KZ Mauthausen und in der Tötungsanstalt Hartheim, wo zunächst das Euthanasieprogramm mehr als 18.000 Menschen das Leben kostete und später 12.000 KZ-Häftlinge sterben sollten. Eigruber wurde im Mauthausen-Hauptprozess zum Tode verurteilt.

"Hitler benötigte in den Reichsgauen absolut verlässliche Gefolgsmänner", sagt Hager: "Somit konnten ausschließlich überzeugte Nationalsozialisten in diese Position kommen." Wenn er so etwa wie den "typischen Gauleiter" charakterisieren müsste, würde er ihn so beschreiben: "Er eiferte Adolf Hitler nach und gebärdete sich in seinem Gau selbst als 'Führer'. Er inszenierte den Gau als vermeintlich eigenständige Region, die jedoch in Wahrheit ganz und gar dem Diktat der NS-Führung in Berlin unterworfen war."

Am überraschendsten sei für ihn gewesen, dass österreichweit nur ein einziges Mahnmal existiert, das sich mit den Verbrechen eines Gauleiters beschäftigt. Es handelt sich um eine Textinstallation des Künstlers Jochen Gerz in Graz. (Oliver Mark, 24.9.2021)