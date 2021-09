Am frühen Donnerstagnachmittag ging eine irritierende Aussendung in den Nachrichtenagenturen ein. FPÖ-Chef Herbert Kickl, so hieß es, werde am Freitag eine "persönliche Erklärung" abgeben. In innenpolitischen Gefilden heißt das für gewöhnlich, dass unmittelbar ein Rücktritt bevorsteht. Im Fall Kickls erschien das allerdings als völliges Kuriosum.

Übrig blieb also nur die persönliche Fehde, die der freiheitliche Frontmann derzeit mit dem ÖVP-nahen PR-Strategen und Herausgeber des Gourmetmagazins "Falstaff", Wolfgang Rosam, führt. Rosam kokettierte nämlich kürzlich mit dem Gerücht, Kickl habe sich womöglich heimlich impfen lassen. Der Blaue klagte Rosam daraufhin auf Widerruf und Unterlassung wegen möglicher Kreditschädigung.

Kickl scheint erpicht darauf zu sein, weiterhin als Ungeimpfter zu gelten. Das ist ja bekanntlich auch Teil seiner Pandemiepolitik, in der die Impfung als "Gamechanger" angezweifelt wird. Auf den Clinch mit Rosam reagierte Kickl daher damit, sich von dem Arzt und Ex-Abgeordneten Marcus Franz Blut abnehmen zu lassen, um zu beweisen, dass er nicht geimpft ist. Dies wurde in der Pressekonferenz "filmisch" dargelegt und Franz von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden. "Ich darf somit mitteilen, dass nach der Blutabnahme kein Hinweis besteht, dass Herr Kickl eine Corona-Impfung erhalten hätte oder irgendeinen Kontakt mit Sars-CoV-2 gehabt hätte", sagte Franz. Es bestünden keinerlei Antikörperbildungen. Den Laborbefund gab Kickl den anwesenden Journalisten "gerne" mit.

Hat die Blutabnahme "nicht einmal gespürt": FPÖ-Chef Herbert Kickl. Foto: APA/ Herbert Neubauer

Kickl habe sich für seine allererste "persönliche Erklärung" entschieden, um den Beweis für die Richtigkeit seiner Aussagen anzutreten. Und das, obwohl es um ein persönliches Thema, nämlich hinein die Gesundheitsdaten und die Privatsphäre, gehe. Die Bürger sollen ihm aber vertrauen können, sagte Kickl. Das von Rosam weitergetragene Gerücht bezeichnete er als einen "Frontalangriff" auf seine Glaubwürdigkeit, "durchgeführt in der feigsten und hinterfotzigsten Art" – als wiedergegebenes Gerücht. Er habe bewiesen, die Wahrheit gesagt zu haben, und warte nun auf Rosams Gegenbeweise, sagte Kickl.

Zu Beginn seiner Erklärung hielt Kickl einmal mehr fest, dass die FPÖ keinen Beitrag dazu leisten werde, ein "Corona-Kastenwesen" zu errichten, in dem die Geimpften die oberste Kaste darstellen würden und die Ungeimpften die niedrigste. Diese "Spaltung der Gesellschaft", wie Kickl es nannte, werde derzeit von allen Parteien abseits der Blauen vorangetrieben. "Wir sehen das anders", sagte der FPÖ-Chef. "Alle Bürger sind frei, selbstbestimmt und als gleichwertig zu behandeln." Jeder, der etwas anderes vertrete, sei jemand, "der die Würde der Menschen mit Füßen tritt". (Jan Michael Marchart, 24.9.2021)