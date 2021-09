In Spitzen waren bis zu 591.000 Personen auf ORF 1 dabei

Der Schauspieler Faris Rahoma und Tänzerin Katrin Kallus am Donnerstag, 23. September 2021, im Rahmen der Probe zur 14. Staffel 'Dancing Stars' in Wien. Foto: ORF / APA / Hans Leitner

Den Auftakt zur 14. Staffel "Dancing Stars" schauten sich im Schnitt 534.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 22 Prozent an. In Spitzen verfolgten laut einer Aussendung bis zu 591.000 Personen das Geschehen auf ORF 1.

Dabei zeigt sich, dass vor allem junges, weibliches Publikum (12-29 Jahre) Interesse an den Tanzdarbietungen hat: Hier lag der Marktanteil bei 26 Prozent. Das Interesse an den Tanzkünsten der Promis war am Freitagabend niedriger als vor grob einem Jahr beim Auftakt der 13. Staffel. Damals hatte die Show im Schnitt 692.000 Zusehende bei einem Marktanteil von 24 Prozent angezogen. (APA, 26.9.2021)