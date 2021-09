Vor 50 Jahren wurde der erste österreichische Nationalpark gegründet. "Universum" widmet dem Anlass zwei grün produzierte Natur-Dokus. Foto: ORF/Interspot Film/©Nationalparks Austria/Otmar Penker

Vor 50 Jahren verständigten sich die Landeshauptmänner von Kärnten, Salzburg und Tirol in der Unterzeichnung der "Heiligenbluter Vereinbarung" auf die Errichtung des ersten österreichischen Nationalparks. ORF 2 zeigt aus diesem Anlass am kommenden Dienstag und am 5. Oktober den neuen "Universum"-Zweiteiler "Naturerbe Österreich – Die Nationalparks" von Regisseur Heinz Leger.

Beide Naturfilme wurden gemäß der Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Producing von der Interspot Film produziert. Bei der Filmpräsentation am 20.9. überreichte Klimaministerin Leonore Gewessler dafür das Österreichische Umweltzeichen für Green Producing in Film und Fernsehen an die Interspot-Geschäftsführer Nikolaus und Nils Klingohr. (red, 26.9.2021)