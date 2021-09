MFG-Spitzenkandidat Joachim Aigner jubelt über den Wahlerfolg. Gleich vier Mandate dürfte die impfskeptische Liste holen, die erst in diesem Jahr gegründet wurde. Foto: APA/kerschi

Die große Überraschung des Wahlabends bei den oberösterreichischen Landtagswahlen haben die Impfgegner von Menschen, Freiheit, Grundrechte (MFG) geliefert. Sie schafften es mit – laut ersten Hochrechnungen – sensationellen sieben Prozent auf Anhieb in den Landtag. Das Kernthema der Gruppe zog sich durch alle Auftritte und Plakate. In der Präambel zum Parteiprogramm sieht man die Corona-Maßnahmen gegen Demokratie sowie Freiheits- und Grundrechte gerichtet.

Bundesobmann Michael Brunner wurde damit bekannt, dass er mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Covid-Maßnahmen eingebracht hat. Die Partei startete in der Woche vor der Wahl auch einen Aufruf an die Braunauer Bürgerinnen und Bürger. Jene, "die von der Abriegelung im Bezirk Braunau in ihren Grundrechten direkt verletzt sind", könnten sich bei MFG melden. Brunner und Generalsekretär Gerold Beneder würden dann kostenlos eine Verfassungsbeschwerde einbringen.

Spitzenkandidat Joachim Aigner

Spitzenkandidat war der 1976 geborene Steuerberater Joachim Aigner, hinter ihm reihten sich die Kandidaten weitgehend nach dem Reißverschlusssystem. Nummer zwei ist Dagmar Häusler, nach eigenen Angaben freiberufliche biomedizinische Analytikerin und klinische Studienkoordinatorin. Die Proponenten der MFG waren in der politischen Landschaft bisher weitgehend unbekannt.

MFG war auf Social Media und mit einer Wahlkampftour in Wirtshäusern sehr aktiv. Auf ihren Kanälen tut sich die Liste in erster Linie mit Impfskepsis und Corona-Maßnahmenkritik hervor. Großen Raum nimmt dabei auch das Thema Schulen bzw. die Abmeldung von diesen ein. Die Plakatkampagne hatte zwar weit nicht das gleiche Ausmaß wie jene der Landtags- bzw. Parlamentsparteien, übertraf in ihrer Sichtbarkeit aber deutlich die Auftritte der anderen Kleinparteien. Im Finale des Wahlkampfs nahm die Präsenz deutlich zu.

Viele Forderungen, aber Fokus Corona

Schaut man auf die Website der MFG, so gibt es eine ganze Palette an Forderungen: Sie reicht von der Stärkung der Oppositionsrechte und der Bürgerbeteiligung über Abschaffung des Amtsgeheimnisses bis hin zu Misstrauensanträgen der Bevölkerung gegen Regierung und Bundespräsident, man ist für eine strikte Trennung von Kirche und Staat und will Experten statt Berufspolitiker am Ruder sehen. Sichtbar in Erscheinung getreten ist MFG aber fast nur mit dem Corona-Thema.

In einer ersten Reaktion nach der Hochrechnung im ORF sprach MFG-Wahkampfkoordinator Gerhard Pöttler von einem "historischen Erfolg". Man sei keine Partei der Impfgegner, meinte Pöttler. Man wolle aber, dass Geimpfte und Ungeimpfte in jeder Hinsicht gleich behandelt werden. (APA, red, 26.9.2021)