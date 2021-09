[Liveticker] Der Tag nach der Deutschland-Wahl:

[Inland] KPÖ gewinnt Grazer Gemeinderatswahl, Bürgermeister Nagl tritt zurück.

Liveticker Nachlese: ÖVP in Oberösterreich klar Nummer eins, Impfskeptiker-Partei MFG zieht in den Landtag ein.

Überraschender Einzug in Oberösterreichs Landtag: Wer ist die MFG?

[Podcast] Wahlen in Oberösterreich und Graz: Denkzettel für Türkis-Grün?

[International] Kosovo-Konflikt: Serbien versetzt Armee in erhöhte Alarmbereitschaft.

[Wirtschaft] Vulkanausbruch zerstört die Wirtschaft von La Palma.

[Sport] Hamilton bei Sotschi-Drama mit 100. Rennsieg.

[Gesundheit] E-Scooter: Viele Unfälle unter Alkoholeinfluss.

[Wetter] Ein Tief in hohen Schichten ist zum Wochenstart wetterbestimmend. Über weite Teile des Landes überwiegen damit umfangreiche Wolken und es gehen einige Regenschauer nieder. Am meisten Niederschlag wird im Norden und Osten sowie nachmittags im Süden und Südosten erwartet, hier kann auch das eine oder andere Gewitter mitmischen. Zwischenzeitlich zeigt sich jedoch auch die Sonne, öfters im Westen sowie in Osttirol und Oberkärnten. Der Wind weht schwach und frischt höchstens gelegentlich mäßig auf. Frühtemperaturen 10 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 15 bis 23 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.

[Zum Tag] Heute ist Welttourismustag.