Lufthansa Technik präsentierte auf der Monaco Yacht Show 2021 eine ungewöhnliche Kabinen-Designstudie für Langstreckenflüge – im Privatjet. Immerhin gilt das Unternehmen als einer der weltweit führenden Kabinenausstatter für VIP- und Regierungsflugzeuge. Daher war der Rahmen der exklusiven Schinakel-Schau wohl gewählt, ebenso wie das Thema des "Explorer" genannten Designs. Es orientiert sich am aktuellen Trend der gleichnamigen Superyachten, die den Wunsch der Besitzer, jederzeit überall hinzukommen und die "Welt zu entdecken", erfüllen sollen.

Die perfekte Illusion einer Unterwasserwelt will Lufthansa Technik mit einem neuen Kabinenkonzept für Privatflugzeuge bieten. Foto: Lufthansa Technik

Für die Designstudie wählte man den Airbus Corporate Jet ACJ330 als Plattform. Als klassisches Großraumflugzeug böte er ausreichend Platz für neue Kabinenideen, wie es heißt. Neben den klassischen Raumelementen wie Schlaf- und Gästezimmer, Bad, Büro, Ess- und Konferenzbereich gibt die Studie einen Vorgeschmack darauf, mit welchen Elementen das Erlebnis an Bord bereichert werden könnte. Zum Beispiel mit einem Projektionssystem, das großflächig die Decke und die Seiten der Kabine abdeckt und so je nach Projektionsinhalt ein neues Design an den Wänden und der Decke erzeugen kann, etwa eine Unterwasserwelt. Das aktuelle Design ist für circa zehn bis 16 Passagiere ausgelegt. Weitere Details will Lufthansa Technik im November auf der Dubai Air Show präsentieren.

Hohe Nachfrage nach Privatjets

Die Nachfrage nach Privatjets ist dank Corona enorm gestiegen. Letzten Monat meldete beispielsweise die International Aircraft Dealers Association einen Anstieg der Verkäufe im zweiten Quartal 2021 um 52 Prozent: Ihre Mitglieder verkauften 320 gebrauchte Privatjets, im Vergleich zu 211 in den ersten drei Monaten des Jahres. Auch private Charterflüge sind gefragt: Das in Florida ansässige Privatflugzeugunternehmen Fly Elite Jets meldet einen 150-prozentigen Anstieg der Buchungen seit Beginn der Pandemie, und das weltweit tätige Luftfahrtunternehmen Vista Jet verzeichnete seit März letzten Jahres einen 65-prozentigen Anstieg der Nachfrage nach weltweiten Flügen. (red, 27.9.2021)