Vielfalt sollte laut der Studie nicht nur das Geschlecht, sondern auch Faktoren wie sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung, Alter, Ethnizität und Hautfarbe umfassen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Wien – Diversität im Management wird unter Führungskräften österreichischer Unternehmen nur teilweise gefördert. Erst bei der Hälfte der heimischen Betriebe sieht das Management wirtschaftliche Vorteile durch eine Vielfalt der Führungskräfte, zeigt eine Umfrage der Marktforschung Karmasin im Auftrag des Consultingunternehmens Ward Howell. Aber nur 22 Prozent der befragten Unternehmen haben konkrete Maßnahmen für mehr Diversität gesetzt. Dazu passt, dass zwei von drei Führungskräften Männer sind.

Für die Umfrage wurden von Mai bis Juli Eigentümer, Geschäftsführer, leitende Mitarbeiter oder HR-Beauftragte von 300 Unternehmen befragt, jeweils die Hälfte mit 50 bis 200 bzw. mit über 200 Mitarbeitenden.

Verschiedene Faktoren



Allerdings sollte Vielfalt nicht nur das Geschlecht, sondern auch Faktoren wie sexuelle Orientierung, Glaube und Religion, Behinderung, Alter, Ethnizität und Hautfarbe umfassen, heißt es in der Studie. In Österreich werde aber in diesem Zusammenhang oft nur an ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen und an Barrierefreiheit gedacht.

Die Umfrage zeigt auch: Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie (ESG-Strategie) werden von österreichischen Unternehmen ökologische Themen wie Energieeinsparung, Verringerung des CO2-Ausstoßes oder Abfallmanagement aktiver und bewusster als Fragen der Diversität behandelt. (APA, 28.9.2021)