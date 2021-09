Eine Maschine der AUA musste aus Sicherheitsgründen nach einem medizinischem Notfall und einer Zwischenlandung in Island wieder zurück nach Wien

Statt in Chicago landete eine AUA-Maschine nach elf Stunden wieder in Wien. Foto: imago images/Kyodo News

Wien – Fluggäste einer AUA-Maschine waren am Dienstag elf Stunden von Wien nach Wien unterwegs. Auf dem Weg nach Chicago landete das Flugzeug wegen eines medizinischen Notfalles in Island. Dabei wurde ein Großteil der medizinischen Ausrüstung an Bord verwendet. Die Crew entschied sich deshalb zur Rückkehr nach Wien, auch weil eine Landung beim Überqueren des Ozeans unmöglich ist, bestätigte eine Sprecherin der Austrian Airlines einen Bericht des Online-Portals Aerotelegraphs.

"Die Sicherheit unserer Gäste steht an erster Stelle", betonte die AUA-Sprecherin. Die Betroffenen seien umgebucht worden und konnten am Mittwoch ihre Reise in die USA antreten. (APA, 29.9.2021)