Die "Königsmacher" Volker Wissing (FDP), Annalena Baerbock (Die Grünen), Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Die Grünen). Foto: Instagram, Annalena Baerbock

Die Wahl in Deutschland ist geschlagen, aber die Verhandlungen über eine künftige Regierung haben gerade erst begonnen. Als "Königsmacher" werden aktuell die Grünen und die FDP bezeichnet, da sie entscheiden, wer die nächsten Jahre Bundeskanzler sein wird. Um zu zeigen, dass man bereits mit diesen Verhandlungen begonnen hat, stellten die beiden Parteien ein gemeinsames Foto auf Instagram – mit Folgen.

Silbermond

Halb lächelnd, halb stoisch blicken dabei die Grünen-Chefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing in die Kamera. Dass ein solches Bild von der – sagen wir: politikinteressierten – Plattform Twitter nicht ignoriert werden kann, war auch klar. Vergleiche mit Bands wie Silbermond waren aufgelegt, aber der Hinweis, dass alle vier Politiker das Bild mit unterschiedlichen Filtern ins Netz stellten, ist schon fast ein journalistischer Zugang. Ein Twitter-User stellt die vier Politiker mit gealterten Gesichtern dar und verweist damit auf möglicherweise jahrzehntelange Sondierungsgespräche.

Das Phänomen Deepfake, bei dem Medieninhalte wie Fotos geändert und verfälscht werden, kommt ebenfalls zum Einsatz. So stimmen die vier etwa "We are Family" oder auch "Bella Ciao" an und lächeln dabei ein Stück mehr als auf dem Originalfoto. Die Frage, wie politisch gefährlich Deepfakes sind und sein können, stellt man sich bei der gezeigten guten Laune allerdings nicht.

Am Ende des Tages ein weiterer Beweis dafür, dass ein Schnellschuss wie dieser vom Internet nicht vergessen wird. Mal schauen, was die Verhandlungen der nächsten Wochen und Monate noch an Material liefern. (red, 30.9.2021)