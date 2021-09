Der Creativ Club Austria kürte die besten Kampagne des Jahres. Die meisten Gold-Veneres gehen an Go & Try und Ketchum Publico mit "Wetterberichtigung", Kunde des Jahres ist wieder die Erste Group

Wien – Am Donnerstagabend vergab der Creativ Club Austria wieder die CCA-Veneres für die beste Werbung des Landes. Rund 1.000 Einreichungen wurden von 150 Juroren gesichtet und unter der Leitung der elfköpfigen weiblichen Juryspitze 23 Einreichungen mit einer goldenen CCA-Venus ausgezeichnet. Neben den goldenen Veneres wurden 48 Trophäen in Silber und 97 in Bronze vergeben.

Mit Dragica und Erhan zum CCA-Grand-Prix

Erfolgreichste Kampagne war "Wetterberichtigung" von Goran Golik, Markus Alexander Trybus (Go & Try) und Ketchum Publico. Diese Initiative für die Neuen Deutschen Medienmacher:innen sicherte sich mit Gold in fünf Kategorien auch den ersten CCA-Venus-Grand-Prix seit 2017. Für "Wetterberichtigung" haben die Initiatoren 14 Wetterpatenschaften gekauft, um den Hochs und Tiefs einen migrantischen Namen zu geben und so die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar zu machen. Gewonnen hat die Kampagne in den Kategorien "Branded Content", "Creative Media", "Creative Strategy", "Innovation" und "PR-Aktion". Jenes Unternehmen, das den Titel "Kunde des Jahres" mit nach Hause nimmt und die Werbelandschaft laut CCA am meisten prägt, ist zum dritten Mal in Folge die Erste Group.

Agenturen mit den meisten Gold-Auszeichnungen

Die Kampagne "Bored in the house" für Magdas Hotel von We Make Stories und Snakes & Funerals holte dreimal Gold, mit der Eigenwerbung "Business as usual" wurde We Make Stories zusätzlich mit Gold bei "Fotografie" ausgezeichnet.

und Snakes & Funerals holte dreimal Gold, mit der Eigenwerbung "Business as usual" wurde We Make Stories zusätzlich mit Gold bei "Fotografie" ausgezeichnet. Jung von Matt Donau sichert sich, zusammen mit Wavemaker, Soundfeiler, Campaigning Bureau und MXR, zwei goldene CCA-Veneres in den Kategorien "PR-Aktion" und "Text" mit dem Babyelefanten für das Rote Kreuz. Die dritte Gold-Venus holt sich Jung von Matt Donau gemeinsam mit Kaiserschnitt Film und Wavemaker in der Kategorie "Creative Effectiveness" mit "Twice the Nice 1.0" für Erste Bank und Sparkasse.



Weitere Veneres in Gold gingen an:

Heimat Wien für "#meineheimat" (Kategorie: Art Direction),

Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. und Media 1 für "Airsentials – Buy Nothing, Change Something" (Fotoillustration),

Bruch—Idee & Form für "Blü" (Corporate Design),

Toni Eisner für "Harte Times – Die Härtefall Font" (Art Direction),

Tessa Sima für "Liebesbriefe für die Tonne" (Illustration),

Huangart/LWZ für "MAK Lab App" (Mobile),

DDB Wien für "Miss you" (Print),

Kevin Nowak für "Stillleben x Stil-Laden" (Branding & Brand Experiences),

Studio Riebenbauer für "The Alpha Tauri Showroom" (Branding & Brand Experiences) und

HFA-Studio für "Yakata" (Illustration).

Students of the Year

In der CCA-Venus-Nachwuchskategorie "Student of the Year" überzeugten Studierende der Klasse von Matthias Spaetgens von der Universität für angewandte Kunst in Wien. Die Goldpreisträger sind Fabian Draxl, das Team aus Felix Malmborg und Stefanie Wurnitsch sowie Lenka Reschenbach im Team mit Laura Besler und Dominika Huber. (red, 30.9.2021)