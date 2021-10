APA-Chefs Pig und Bruckenberger über "Tagespresse"-Fake und Selbstkontrolle; das Ende von Politkarrieren bei Markus Lanz und erster Trailer von "House of the Dragon"

Ausschnitt aus der Durchsuchungsanordnung. Faksimile: DER STANDARD

Hier kommen die Mediennews von heute:

Korruptionsvorwürfe: Kurz werden Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit vorgeworfen Auch die Bundes-ÖVP und Fellners Mediengruppe Österreich werden beschuldigt. Es geht um den Verdacht auf Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit und sogenannte Inseratenkorruption im Zusammenhang mit Umfragen und (positiver) Berichterstattung. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung – und sie bestreiten die Vorwürfe

Nachrichtenagentur: APA-Chefredakteur: "Wir müssen unsere Sicherheitskontrollen verstärken" – APA-Chefredakteur Bruckenberger und APA-Geschäftsführer Pig über "Tagespresse"-Fake, Gewinne in der Pandemie und warum der Rechnungshof die APA nicht prüfen sollte

Prie-View: "Squid Game": Südkoreanische Serien schauen – Es ist zu erwarten, dass nach dem Hype um die Netflix-Serie der Kurs südkoreanischer Serien steigt. Wer sich weiterbilden will, Fortsetzungsware finden Sie auf derStandard.at/Etat.

TV-Tagebuch: Das Ende von Politkarrieren als Thema bei Markus Lanz: Vom Leben nach der Niederlage – Der Ex-SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wirkt als positive Botschaft an Wahlverlierer Armin Laschet

Vorschau: "House of the Dragon": Trailer vom "Game of Thrones"-Ableger online – US-Sender HBO Max veröffentlichte ein einminütiges Video zur Vorgeschichte der Erfolgsserie – Die zehn Episoden sollen 2022 ausgestrahlt werden

Slowenien: Disput um Nachrichtenagentur STA bei EU-Westbalkan-Gipfel – Von der Leyen und slowenischer Ministerpräsident Jansa beurteilten die Vorgänge unterschiedlich

Voting: Die schönsten Plätze Österreichs: Länderfinalisten für ORF-Sendung "9 Plätze – 9 Schätze" stehen fest – Vorarlberger Wiegensee tritt unter anderem gegen Kärntner Blumenberg Mussen, Wiener Blumengärten Hirschstetten und Sitzendorfer Kellergasse in Niederösterreich an – Am 26. Oktober in ORF 2

Switchlist: I Feel Good, Hard Rain, Weltjournal zu China, Die Rockies: TV-Tipps für heute Abend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.