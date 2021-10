Sebastian Kurz tritt nur zur Seite, wie es im Wording der ÖVP heißt. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Sebastian Kurz war nicht mehr haltbar. Nicht einmal für die ÖVP. Jetzt ist es also so weit, er zieht sich zurück, erst einmal von der Position des Bundeskanzlers. Die Dichte der Vorwürfe und letztlich auch der Druck der Landeshauptleute war ausschlaggebend dafür, dass Kurz nicht den Misstrauensantrag am Dienstag abgewartet hat, den er politisch wohl nicht überlebt hätte, sondern schon zuvor das Heft des Handelns in die Hand genommen hat.

Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg übernimmt. Das ist allerdings auch ein Signal dafür, dass Kurz jederzeit in diese Position wieder zurückkehren kann.

Für sehr viele Menschen in diesem Land ist Kurz allerdings nicht nur nicht mehr haltbar. Er ist nicht tragbar. Das Bild, das sich aus den bekanntgewordenen Chats ergibt, zeigt einen Politiker, der ganz offensichtlich ein moralisches Manko hat. Das, was offenbar auch bei den Landeshauptleuten zu einem Umdenken geführt hat, waren weniger die strafrechtlich relevanten Vorwürfe, die gegen den Kanzler und sein engstes Umfeld erhoben werden und die längst nicht bewiesen sind Sondern die skrupellose Arroganz, die nahezu frivole Abgehobenheit, mit der Kurz und seine Prätorianer seinen politischen Aufstieg vorbereitet und umgesetzt haben.

Projekte sabotiert

Manche Medien wurden mit großzügigen Inseratengaben beeinflusst, um nicht zu sagen eingekauft, Umfragen wurden frisiert, vor allem aber: Politische Mitbewerber, aus der Sicht von Kurz Gegner in den eigenen Reihen und bei anderen Parteien, wurden gezielt schlecht gemacht und diffamiert. Da wurden üble Intrigen gesponnen und letztlich politisch sinnvolle und wertvolle Projekte sabotiert, weil man den anderen keinerlei Erfolg gönnen wollte. Und dann lästerte Kurz öffentlich über jenen Stillstand, den er und seine politischen Komplizen herbeigeführt hatten. Dass Kurz Parteifreunde als "Arsch" bezeichnet, mag man ihm da fast noch nachsehen. "Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen und Fehlern", sagte Kurz am Samstagabend. Das war unterspielt.

Letztendlich zeigt das, was man über den 35-Jährigen jetzt weiß, eine moralische Verderbtheit, die ihn für eine tragende Rolle in der österreichischen Politik disqualifiziert. Oder disqualifizieren sollte. Kurz könnte jetzt eine Auszeit nehmen, er könnte das Geschick des Landes jetzt anderen überlassen.

Das tut er aber nicht. Offenbar hat Kurz gar nicht vor, die Fäden aus der Hand zu geben. Das ist mit seinem Machtverständnis, mit seinem Machanspruch und -bewusstsein gar nicht vereinbar. Er tritt nur zur Seite, wie es im Wording der ÖVP heißt. Kurz bleibt Parteivorsitzender und er wechselt in den Nationalrat, dem er in der Vergangenheit übrigens immer mit Skepsis, mit kaum verhohlener Ablehnung begegnet ist. Dem Parlament ging Kurz immer aus dem Weg so gut es möglich war.

Alexander Schallenberg, der jetzt den Kanzler geben soll, ist ein ganz enger Vertrauter von Kurz, ein Minister von seinen Gnaden, einer, der immer treu und ohne Schmerzgrenze das heruntergebetet hat, was ihm der Kanzler an Linie vorgab.

Wie geht's in der Koalition weiter?

Und ob das mit den Grünen jetzt weitergeht, oder ob die ÖVP nicht einen Wechsel zu den Freiheitlichen vorbereitet, ist auch noch nicht klar. Jedenfalls gab es intensive Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ. Klar ist, dass Kurz und die ÖVP stinksauer auf die Grünen sind, daraus macht auch Kurz kein Hehl. Da wird die Rache nicht lange auf sich warten lassen.

Was klar ist: Mit seinem Schachzug hat Kurz jedenfalls die sich abzeichnende Koalition aus SPÖ, Grünen, Neos und FPÖ verhindert. Eine Kanzlerin Pamela Rendi-Wagner wird es damit definitiv nicht geben. Kurz hat dafür gesorgt, dass die ÖVP weiter als dominierende Kraft in der Regierung bleibt. Diese Volkspartei wird von der Staatsanwaltschaft übrigens als Beschuldigte geführt, Kurz sei Dank. (Michael Völker, 9.10.2021)