Erhielt relativ gesehen die meisten "guten" Gesamtnoten: Oneplus. Foto: DER STANDARD/Proschofsky

Welches Smartphone ist das beste? Das ist eine Frage, die sich durch die stetigen Neuveröffentlichungen nicht nur immer wieder neu, sondern qualitativ auch nie eindeutig beantworten lässt. Denn die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer entwickeln sich ebenso wie die Präferenzen des Marktes an sich. Waren etwa Kameras in der Frühzeit der smarten Handys kaum mehr als Beiwerk, kommt heute keine Präsentation mehr ohne ausführliche Umschreibungen der neuesten Verbesserungen in puncto Foto und Video aus.

Man kann sich dieser Frage aber auch quantitativ nähern. Das hat nun die deutsche Stiftung Warentest getan und ihre 356 Handytests aus den letzten fünf Jahren ausgewertet, um die beste Handymarke zu ermitteln. Im Gesamtergebnis gibt es dabei durchaus eine Überraschung.

Oneplus, Apple, Huawei, Motorola

Listet man die Hersteller nach dem Anteil an Geräten auf, die im Gesamturteil für "gut" befunden wurden – ein "Sehr gut" wurde bislang noch nie vergeben –, so liegt keiner der üblichen Verdächtigen auf dem Spitzenplatz, sondern Oneplus, ein Spin-off von Oppo und als solches auch Teil des chinesischen Branchenriesen BBK Electronics. Der Hersteller startete 2014 mit einem Modell mit High-End-Ausstattung zum Kampfpreis und hat sich seitdem – trotz deutlicher Preissteigerung – einen guten Namen gemacht. 13 von 14 der getesteten Geräte (93 Prozent) wurden von Stiftung Warentest für "gut" befunden. Geschätzt werden sie generell für gute Displays und hohe Betriebsstabilität.

Erst dahinter rangiert Apple. Von 17 iPhones, die nach den Kriterien Bildschirm, Akku und Kamera durchleuchtet wurden, erhielten 15 (88 Prozent) ein "Gut". Hier stechen vor allem die gute Softwareversorgung und die Kamera heraus. Mit 71 Prozent ex aequo auf Platz drei liegen Huawei (41 Modelle) und Motorola (14 Modelle). Huawei kassierte hier vor allem für seine höherpreisigen Geräte gute Bewertungen, Motorola punktet wiederum mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Branchenführer Samsung ist mit 69 Prozent knapp dahinter, hat mit 64 Handys aber auch die größte Repräsentanz im Testfeld und stellt – im Gegenteil zu Apple oder Oneplus – auch zahlreiche Smartphones her, die dem Einsteigerbereich oder der unteren Mittelklasse zuzuordnen sind. Die zwölf Google-Smartphones erhielten zu 67 Prozent ein "Gut", bei Xiaomi kommen elf von 21 getesteten Geräten auf diese Gesamtwertung.

iPhones mit besten Kameras



Wenngleich die Oneplus-Geräte im Gesamteindruck am konstantesten überzeugten, sind die Sieger der technischen Einzelklassen andere. In Sachen Kameras errangen 94 Prozent der getesteten iPhones ein "Gut", aber nur 21 Prozent der Oneplus-Handys. In Sachen Akkuleistung liegt wiederum Xiaomi vorne. In dieser Kategorie wurden neun von zehn Smartphones des Herstellers mit "Gut" oder "Sehr gut" bewertet.

Mit drei Modellen ist auch Fairphone im Testfeld vertreten, konnte aber kein einziges Mal eine "gute" Teil- oder Gesamtnote erringen. Das dürfte teilweise auch dem vor allem auf technische Ausstattung und Preis bezogenen Testverfahren geschuldet sein, wirbt Fairphone doch mit sozialer und ökologischer Verantwortung und modularer Bauweise und weniger mit den Spezifikationen seiner Geräte.

Bei einer Überprüfung hinsichtlich Unternehmensverantwortung (CSR) der Stiftung Warentest konnte Fairphone hingegen reüssieren. Das aktuellste Modell des niederländischen Herstellers, Fairphone 4, konnte im STANDARD-Test weitgehend überzeugen. (gpi, 11.10.2021)