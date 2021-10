Das Amt des Bundeskanzlers habe er nie angestrebt, sagte Alexander Schallenberg bei der Angelobung. Seinen inhaltlichen Kurs, den er gemeinsam mit Sebastian Kurz fuhr, kann er in dieser Rolle fortsetzen. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Jahrelang bewegte er sich nahe der Macht, plötzlich sieht er sich in deren Zentrum katapultiert: Alexander Schallenberg ist seit Montag Bundeskanzler – womit der Spitzendiplomat von seinem Vorgänger aus der zweiten in die erste Reihe gehievt wurde. Schallenberg ist ein erfahrener Diplomat, politisch groß gemacht hat ihn allerdings Sebastian Kurz. Für ihn werkte der 52-Jährige jahrelang im Hintergrund: Schallenberg prägte maßgeblich die Außen- und Europapolitik seines Vorgängers – als wichtigster außenpolitischen Berater, als Leiter der Europasektion wie auch der Stabsstelle Strategie und Planung im Kanzleramt. Seine Rolle war stets an der Seite von Kurz. Kaum eine Auslandsreise oder internationale Konferenz fand ohne "Schalli", wie ihn die Politik-Blase nennt, statt. Nach dem Ende der türkis-blauen Koalition infolge der Ibiza-Affäre brachte Kurz seinen loyalen Beamten schließlich als Europa- und Außenminister in Stellung.

Dem Spross einer Diplomatenfamilie aus dem Mühlviertel war das internationale Parkett vertraut. Dass er sich auf dessen Bühne durchaus wohlfühlte, war zuletzt schon als Außenminister augenscheinlich. Der mehrfache Familienvater, der sich als umgänglicher Geist und liberal gesinnter Bürgerlicher einen Ruf gemacht hatte, trat der ÖVP erst Anfang 2020 bei – fortan positionierte er sich unmissverständlich als türkiser Hardliner. Was seine bisherigen Positionen über seinen zukünftigen Kurs verraten: