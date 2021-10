In der Tageszeitung "Österreich" sollen mutmaßlich von der ÖVP und Meinungsforscherin B. gefälschte Umfragen veröffentlicht worden sein. Foto: Christian Fischer

Wien – Laut STANDARD-Informationen wurde die Meinungsforscherin B. am Dienstagmorgen festgenommen. Sie wird in den Ermittlungen zur Inseratenaffäre rund um den abgetretenen Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld der Bestechung beschuldigt. Kurz vor der Hausdurchsuchung soll sie nun die Festplatte ihres Computers gelöscht haben. Der Festnahmegrund ist demnach Verdunkelungsgefahr. DER STANDARD betont, dass die Unschuldsvermutung gilt. Weitere Informationen folgen in Kürze. (red, 12.10.2021)