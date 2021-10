Die Studie aus dem Jahr 2019 hat wenig mit der neuesten Version des Aero B zu tun. Foto: VW

Bereits bei der Autoshow in Los Angeles im Jahr 2019 präsentierte VW eine Studie zu einem E-Kombi namens ID. Space Vizzion sowie einer dazupassenden Limousine. Nun tauchten erste Fotos zu der aktuellen Version auf, die an den VW Passat erinnert.

700 Kilometer Reichweite

Die Fotos wurden von dem Szenemagazin "Autoblog" veröffentlicht und erlauben es, sich ein exaktes Bild von der möglichen Oberklassen-E-Limousine zu machen. Es ist kaum verwunderlich, dass sich die neuen Fotos stark von der Studie aus dem Jahr 2019 unterscheiden. Das im Bogendesign entwickelte Fahrzeug scheint einen großen Innenraum zu bieten. Im Jahr 2019 bezifferte man die Leistung des ID.Vizzion mit 250 Kilowatt. Versorgt wird das Auto von einem Akku, dessen Bruttokapazität mit 82 Kilowattstunden angegeben wird. Dazu soll er in 5,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können.

Bereits 2020 teilte VW-Markenchef Ralf Brandstätter via Linkedin mit, dass der Aero B eine nachhaltige Premium-Limousine sei und gleichzeitig edel beziehungsweise geräumig wie der VW-Phaeton sein soll. Mit einer Reichweite von 700 Kilometern soll der Wagen auch für Langstreckenfahrer eine Alternative sein. Ab 2023 soll der Wagen in der Produktionsstätte Emden produziert werden. Einen exakten Preis gibt es vorerst nicht, auch der Name Aero B soll lediglich ein Projekttitel sein. (red, 12.10.2021)