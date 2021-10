In dieser Galerie: 3 Bilder Foto: 2020 Zentropa Entertainments3 ApS & Zentropa Sweden AB Foto: 2020 Zentropa Entertainments3 ApS & Zentropa Sweden AB Foto: 2020 Zentropa Entertainments3 ApS & Zentropa Sweden AB

Trauer-Arbeit ist eine einsame Angelegenheit. Entsprechend möchte der gerade heimgekehrte Offizier Markus einfach seine Ruhe haben. Er will möglichst wenig weinen, sich um seine Teenager-Tochter Mathilde kümmern und den Verlust seiner Frau mit viel Bier herunterspülen. Doch diese Rechnung hat er ohne die drei Unglücksvögel gemacht, die vor seiner Tür auftauchen…

RIDERS OF JUSTICE

Dänemark 2020, 116 Min.

Regie: Anders Thomas Jensen

mit Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg u.a. Foto: Luna Filmverleih

Pressestimmen

"A dynamic, unexpectedly touching ode to the difficulties of baring your vulnerabilities to genuinely overcome them." – New York Times

"'Riders of Justice' is an oddball delight. Taking a leaf from the Coens’ playbook, it’s by turns ultra-violent then drily funny and surprisingly wise. Come for Mikkelsen, stay for his winning band of lovable losers." – Empire

"Deliriously wry and so perfectly balanced it should become a case study in script classes, 'Riders of Justice' may be the film that finally gives Anders Thomas Jensen international recognition beyond his usual spotlight as a sought-after screenwriter." – Variety

"A deliciously absurdist, fundamentally serious, even philosophical enterprise that uses a superheated revenge plot to address our common need for making sense out of life." – Wall Street Journal

"'Riders of Justice' is salty, violent, transgressive, button-pushing and laugh-out-loud funny at times – and when you’re not gasping or laughing, it’s only to wonder at the mind which pulled all of this together." – Screen

"A gem of a movie." – San Francisco Chronicle

"Just plain terrific." – Entertainment Weekly

Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von "Riders of Justice" (OmU):

Mi, 27. Oktober 2021, 20:00 Uhr

Votiv Kino

Währinger Straße 12

1090 Wien

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir bitten Sie, die aktuellen Covid-19-Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Für die Teilnahme an der Filmpremiere ist ein 2,5G-Nachweis (geimpft, genesen oder PCR-getestet) erforderlich und es besteht im gesamten Kinobereich Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

Annahmeschluss:

Mo, 25. Oktober 2021, 11:00 Uhr

>>> Zum Gewinnspiel <<<