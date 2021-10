Foto: DMB

Wien – Die neue Imagekampagne der Wiener Städtischen will die alltäglichen Momente in den Mittelpunkt rücken und möglichst nahe am Leben sein, so die Versicherung. Zu sehen und zu hören ist sie im Fernsehen, Radio und Online. Dirk Stermann fungiert als Sprecher.

Wiener Städtische

Die Kampagne, die von Demner, Merlicek & Bergmann konzipiert wurde, zeige die Geschichte eines kleinen Jungen, der die Welt für sich entdeckt und dabei nähere Bekanntschaft mit einem Regenwurm macht, was seine Mutter im ersten Moment nicht ganz so entspannt sieht. (red, 15.10.2021)