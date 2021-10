Liebe Leserin, lieber Leser,

Mehrere Druckermodelle von Canon können nicht scannen oder faxen, wenn die Tinte leer ist. Einen technischen Grund dafür gibt es nicht, weswegen das Unternehmen nun mit einer Klage konfrontiert ist. Außerdem gerät Apple erneut wegen des Tracking-Schutzes in Kritik. Denn während die Frage, ob die ATT aus einer Privatsphärenperspektive wirklich etwas geändert hat, derzeit noch ziemlich umstritten ist, ist ein anderer Effekt nun mit Zahlen belegt: Apples Werbegeschäft hat von der Maßnahme profitiert – und zwar massiv.

Und: Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, um die virtuelle Welt "Metaverse" aufzubauen. Wir wünschen gute Lektüre!





Klage gegen Canon, weil Drucker ohne Tinte weder scannen noch faxen

Apples Werbegeschäft boomt nach Privacy-Verschärfungen für andere Anbieter

Facebook schafft für virtuelle Welt "Metaverse" 10.000 Jobs in Europa

Greta Thunberg tanzt und singt zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley

Starlink: Elon Musk "redet mit Fluglinien" über schnelleres Internet im Flieger

Bitcoin-ETFs starten diese Woche – und bescheren der Kryptowährung steigende Kurse

Amazon will mehr Abstimmung mit Behörden gegen Produktpiraten