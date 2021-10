Der australische Balladenkaiser stellt sein Album "Adorned" live in Wien, Linz, Salzburg und Dornbirn vor

Foto: Glitterhouse

Scott Matthew ist der Größte, meistens. Für ihn bemüht man das Hünen-Wort. Größe ist wichtig, aber nicht alles, das weiß der Australier mit Wohnsitz in Berlin. Deshalb stammt sein Instrument vom anderen Ende des Größenspektrums als er selbst: Scott Matthew spielt Bonsai-Gitarre:_die Ukulele. Die kann er zur Not in der Tasche seiner Hose transportieren.

Scott Matthew ist einer der Größten, zumindest was das zeitgenössische Balladenfach betrifft. Den Beweis tritt er diese Woche vier Mal live an, er tourt durch Österreich, tritt in Wien, Linz, Salzburg und Dornbirn auf. Der aktuelle Beleg dieser Behauptung ist sein aktuelles Album Adorned.

Scott Matthew Music

Das darf man völlig ausgeruht Meisterwerk nennen. Und wie ein Hüne mit einem winzigen Instrument ist auch seine Musik gleichzeitig mächtig und fragil. So klassisch das Balladenfach sein mag, Matthew verleiht ihm neue Facetten, lässt es behutsam elektronisch pluckern oder bemüht eine aus dem tiefen Soul geliehene Orgel – all das vermählt Matthew mit großer Leichtigkeit, mag ihm das Herz noch so schwer sein.

Scott Matthew - Topic

Dabei kann er richtig rocken, wie er 2010 mit Elva Snow bewiesen hat, einer Band mit Ex-Morrissey-Gitarristen Spencer Cobrin: noch so ein geheimes Meisterwerk. Man merkt schon, da will man hin, da muss man hin. (Karl Fluch, 19.10.2021)