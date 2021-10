Termine für die kostenlose Grippeimpfung können ab 25. Oktober online oder telefonisch gebucht werden. Foto: imago images / McPHOTO

Wien – Auch heuer wird es in Wien wieder kostenlose Grippeimpfungen geben. Vom 2. November bis Ende März können sich alle Menschen ab dem siebten Lebensmonat, die in Wien wohnen, arbeiten, ihre Ausbildung machen oder in der Stadt ihren Lebensmittelpunkt haben, für eine kostenlose Immunisierung anmelden, gaben die Stadt Wien und die Wiener Ärztekammer am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Ab dem 25. Oktober kann man online oder telefonisch unter der Gesundheitshotline 1450 einen Impftermin im Zeitraum zwischen 2. November und 31. März reservieren. Geimpft wird wie im vergangenen Jahr in mehreren Impfzentren in der ganzen Stadt, in Alters- und Pflegeheimen, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie über Betriebsärzte. Auch im Austria Center Vienna kann man sich eine kostenlose Immunisierung gegen das Influenzavirus abholen. Ab Dezember soll auch wieder eine Impfbim zum Einsatz komme.

Grippewelle könnte heuer heftiger ausfallen

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gab an, dass rund 450.000 Impfdosen zur Verfügung stünden. "Unser Gesundheitswesen ist nach wie vor durch die Corona-Pandemie stark gefordert. Neben dem Eigenschutz ist eine Grippe-Impfung auch ein wichtiger Beitrag, um andere zu schützen und die Belastung für unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitswesen möglichst gering zu halten", so Hacker. Der Präsident der Wiener Ärztekammer, Thomas Szerekes, begrüßte die Impfaktion.



Expertinnen und Experten warnten bereits vor einer heftigen Grippewelle in diesem Jahr. Weil die Epidemie wegen der Corona-Schutzmaßnahmen im vergangenen Jahr quasi ausgefallen sei, treffe das Virus auf eine nicht besonders gut gerüstete Bevölkerung. In Kroatien treten bereits jetzt verstärkt Fälle mit dem H3N2-Virus auf. (red, 21.10.2021)