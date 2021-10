Corona und Schule

84 Prozent der Lehrkräfte geimpft, bei Kindern massive Unterschiede nach Schultyp

An der AHS-Unterstufe sind 37 Prozent der Schüler geimpft, an Mittelschulen nur 20 Prozent. AHS-Lehrkräfte liegen klar vor jenen an Volksschulen