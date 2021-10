Heide Schmidt: weniger Regierungsinserate, mehr Presseförderung. Foto: STANDARD/Christian Fischer

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Heide Schmidt: "200 Millionen Euro für Inserate sind eine Obszönität" – Die Ex-Politikerin und Unterstützerin des Antikorruptionsvolksbegehrens über Inserate, Druck der Fellner-Medien und den Bazillus der ÖVP

STANDARD-Kolumnist Hans Rauscher mit Ferdinand-Berger-Preis ausgezeichnet – Der frühere Bundespräsident Heinz Fischer würdigte eine "Arbeit im Interesse einer offenen Gesellschaft" und übte scharfe Kritik an Sebastian Kurz

Langjährige EuGH-Richterin und Ex-Justizministerin Maria Berger neue Vorsitzende des Senats 1 des Presserats – Berger folgt dem im Juli verstorbenen Walter Berka nach

"Vienna Blood" ist Ende Oktober mit drei neuen Filmen zurück – Die auf den "Liebermann"-Romanen von Frank Tallis beruhende Produktion unter der Regie von Robert Dornhelm startet in die nächste Runde

Rebecca Vincent von Reporter ohne Grenzen: "Fürchte, Assange wird lange hinter Gittern bleiben" – Der Fall USA vs. Julian Assange geht Ende Oktober in die nächste Runde. Reporter ohne Grenzen will das Berufungsverfahren aus dem Gerichtssaal verfolgen

Der Schneegänger, Zwingli, Cat Stevens – TV-Tipps für Freitag – Re: Auszeit in der Nordsee, Jurassic World, Der Regenmacher, Universum History, dazu die Radiotipps

Wir wünschen ein schönes Wochenende!