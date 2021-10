Für den neuen österreichischen Bundeskanzler war es der erste EU-Gipfel. In der Asylpolitik plädierte er einmal mehr für verstärkte Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern. Foto: APA / Georg Hochmuth

Die Europäische Union will ab sofort ihre Anstrengungen verstärken, um den Migrationsdruck an den Außengrenzen im Baltikum, in Polen und auf der Balkanroute zu verringern. Darauf haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs zum Abschluss des EU-Gipfels am Freitag in Brüssel verständigt. Das soll vor allem durch Hilfe und Dialog mit den Herkunfts- und Transitländern geschehen.

Acht von der EU-Kommission erarbeitete "Aktionspläne" sollen umgesetzt werden, heißt es in der Schlusserklärung. Sie beziehen sich auf Länder auf dem Westbalkan – wie Bosnien-Herzegowina – oder in Nordafrika – wie Tunesien und Marokko. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge erst gar nicht Richtung EU aufbrechen.

Das Augenmerk auf die "externe Dimension" der Migrationspolitik sei deshalb wichtig, weil damit auch die internen Probleme bei der Aufteilung der Asylwerber angesprochen seien, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Er machte sich auch dafür stark, dass die EU sich solidarisch mit jenen Staaten zeigt, die am meisten mit irregulären Grenzübertritten konfrontiert sind. Deren Bemühungen, Zäune an der Grenze zu Belarus aufzubauen, von wo aus Flüchtlinge durch das Regime Lukaschenko Richtung EU geschleust und "als Waffe" eingesetzt werden, sollten von den EU-Partnern unterstützt werden.

Plädoyer für Grundrechte

Litauens Präsident Gitanas Nausėda hatte die Debatte dazu angeregt. Er warnte davor, dass bald tausende Migranten im Grenzgebiet stranden könnten. Ein Zaun als "kurzfristige Maßnahme" sei nötig.

Der Druck wird täglich größer. Die polnische Regierung meldete am Freitag, dass binnen 24 Stunden 14 Schlepper verhaftet worden seien, seit Anfang des Monats 160. Seit Anfang Oktober habe man 12.000 illegale Grenzübertritte verzeichnet. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel mahnte jedoch zur Einhaltung der Grundrechte – er spielte damit auf Berichte über illegale Rückführungen durch Polen an.

Ähnlich zähe und lange Debatten wie zur Migration hatten sich die Regierungschefs in der Nacht auf Freitag zu den stark gestiegenen Energiepreisen und Rechtsstaatsverletzungen durch die polnische Regierung geliefert – ohne konkrete Ergebnisse. Polens Premier Mateusz Morawiecki hatte verdeutlicht, dass er nicht daran denke, seinen Kurs zu ändern. Er will das Primat von Europarecht über nationales Recht nicht anerkennen. Und er lenkte bisher nicht ein, was die politischen Einschränkungen der Justiz betrifft.

Laut Schallenberg habe es intensive Diskussionen gegeben, bei denen die meisten klargestellt hätten, dass es "in der Union keine Werte à la carte geben" könne. Nun will man abwarten, ob die weiteren Bemühungen der Kommission Fortschritte bringen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Klagen beim Europäischen Gerichtshof an und will bis auf weiteres die von Polen eingereichten Projekte beim Wiederaufbaufonds blockieren. Damit sind mehr als 20 Milliarden Euro an EU-Subventionen für Polen gefährdet.

Abschied von Merkel

Um Maßnahmen gegen die stark steigenden Energiepreise sollen sich die EU-Energieminister nächste Woche kümmern. Den Staaten steht es frei, auf nationaler Ebene Heizbeihilfen zu gewähren; oder Steuererleichterungen für Betriebe. Eine direkte Marktintervention, wie das Spanien gefordert hatte, wird es aber nicht geben. Keine Entscheidung gab es auch bei den Wünschen Frankreichs, die Nuklearenergie stärker ins Spiel zu bringen.

Am Ende gab es einen bewegenden Abschied und Standing Ovations für die scheidende deutsche Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem 107. und vermutlich letzten EU-Gipfel. Sie erhielt wie der Schwede Stefan Löfven eine gläserne Nachbildung des Ratsgebäudes. Eine "große Europäerin" verabschiede sich, sagte Schallenberg; "eine Kompromissmaschine", meinte der Luxemburger Bettel; eine, die 16 Jahre lang das Bild Europas geprägt habe, würdigte sie der Belgier Alexander De Croo. (Thomas Mayer aus Brüssel, 22.10.2021)