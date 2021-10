Das von Netflix produzierte "Squid Game" für südkoreanische Serien untypisch, sagt Korea-Expertin Alexandra Schiefert: "Gewalt und Sexszenen kommen in südkoreanischen Serien so gut wie nie vor." Foto: Netflix

Wie Südkorea vom Hype um "Squid Game" befeuert profitiert – Die Netflix-Serie um das tödliche Spiel hochverschuldeter Menschen bricht weltweit alle Rekorde. Südkorea nutzt die große Popularität für den sogenannten "Hallyu"-Kult

Krimi der Rollenklischees: "Tatort" am Sonntag in ORF und ARD – In der Folge "Blind Date" mit Heike Makatsch und Sebastian Blomberg treffen Stereotype auf Altbackenes. Verzichtbar

"Was werfts ihr ein?" Oder: "Waßt eh,wie des is" – Die Inseratenkorruption ist keine türkise Erfindung. Aber Sebastian Kurz’ Methoden zielten darauf ab, die Kontrolle der Macht zu delegitimieren, schreibt der Neos-Politiker und ehemalige "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter im Gastkommentar

Neuer "Tatort" aus Mainz: "Blind Date" mit Heike Makatsch – Top oder Flop? – Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ermitteln auf den Spuren von zwei Tätern

Emmy-Preisträger Peter Scolari mit 66 Jahren gestorben – Den Durchbruch hatte der Schauspieler 1980 in der TV-Sitcom "Bosom Buddies". Er spielt in "Girls" den Vater von Lena Dunhams Figur Hannah

ORF-"Dancing Stars": Im Schnitt 597.000 Zuschauer bei fünfter Show – Musiker Boris Bukowski und Tanzpartnerin Julia Burghardt ausgeschieden – 488.000 Seher waren bei der Entscheidung dabei

Vera Cruz, Everest und The Trouble with Being Born: TV-Tipps für Sonntag – Edita Gruberová, Im Zentrum: Corona-Krise, Ein Köder für die Bestie, Die lange Nacht der Viennale

