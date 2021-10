PCR-Tests gelten als exakte Feststellungsmethode. Foto: Reuters/LEONHARD FOEGER

Wien – Mehr als 4.200 Corona-Neuinfektionen sind am Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Über 4.000 neue Fälle hat es zuletzt vor rund elf Monaten gegeben. Außerdem mussten nunmehr wieder 250 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, um sechs mehr als am Dienstag. 1.257 Infizierte müssen in Spitälern behandelt werden, um 89 mehr als am Dienstag. Seit dem Vortag wurden außerdem zehn weitere Todesfälle registriert.

Innen- und Gesundheitsministerium meldeten genau 4.261 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit täglich 3.584 neuen Fälle. Mehr als 4.000 Fälle wurden zuletzt vor fast genau elf Monaten gemeldet. Am 29. November 2020 waren es österreichweit 4.047 Neuinfektionen gewesen.

Wien sieht sich bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 280,9 Fälle auf 100.000 Einwohner, 247,9 waren es am Dienstag. Am Mittwoch gab es österreichweit 35.070 bestätigte aktive Fälle – das sind mehr, als Bregenz Einwohner hat.

Der Sprecher des Wiener Sozial- und Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), Mario Dujaković, nahm die Zahlen zum Anlass, den Wiener Weg hervorzuheben: Wien habe mit seinen Maßnahmen Dynamik aus der Entwicklung herausgenommen. "Das zeigt, dass Inzidenzen keine nichtbeeinflussbaren Naturphänomene sind. Man kann steuern, wenn alle anpacken", so Dujaković. (APA, red, 27.10.2021)