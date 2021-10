Mobilität

Die Wege von A nach B sollen aus Klimaschutzgründen künftig vorzugsweise elektrisch, im Idealfall zu Fuß oder per Rad zurückgelegt werden. Autos mit Benzin- oder Dieselmotor jedenfalls dürften kaum mehr eine Rolle spielen.

Mit dem Klimaticket, das in der Normalversion 1095 (bis Ende Oktober 949) Euro im Jahr kostet und seit dem Nationalfeiertag (26. Oktober) zur Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Österreich berechtigt, hofft die Politik noch mehr Menschen von der Straße in Busse und Bahnen zu bringen. Mehr als 75.000 Tickets sind inzwischen verkauft.

Wer dennoch auf einem eigenen Pkw besteht oder das Auto wegen unzureichender öffentlicher Anbindung schlicht braucht, soll – wenn schon, denn schon – auch elektrisch fahren – mit einem E-Auto. Wer sich dafür entscheidet, bekommt einige Tausend Euro Förderung, was die Mehrkosten eines E-Autos im Vergleich zu einem vergleichbar großen Diesel oder Benziner nur zum Teil abfedert. Mit größeren Stückzahlen würden die Preise aber schon in wenigen Jahren deutlich sinken, versichern auch die Autohersteller.

Die Herausforderung werde sein, genügend erneuerbare Energie zu produzieren, um alle Ladestationen mit sauberem Strom zu versorgen, sagen Experten.

Netzausbau

Die Komplettausrichtung der Stromversorgung auf Wind, Sonne, Biomasse und in kleinerem Maßstab auch noch andere erneuerbare Energien bei gleichzeitiger Dekarbonisierung anderer Sektoren erfordert hohe Investitionen, nicht zuletzt in das Hochspannungsnetz. Die für das Höchstspannungsnetz zuständige Austrian Power Grid (APG), eine Tochter des Verbundes, hat erst unlängst ihre Schätzungen für den Investitionsbedarf nach oben geschraubt.

Demnach müssen für den Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur allein von der APG bis zu 3,5 Milliarden Euro ausgegeben werden, um rund 400 Millionen Euro mehr, als noch im Vorjahr geplant gewesen ist. Ein erklecklicher Teil davon sei für neu zu errichtende Umspannwerke vorgesehen.

Die 3,5 Milliarden Euro machen rund 17 Prozent der etwa 18 Milliarden Euro aus, die die E-Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren insgesamt zur Ertüchtigung der Netzinfrastruktur wird ausgeben müssen, wenn die Energiewende gelingen soll. Zum Vergleich: Für die Aufstockung der Erzeugungskapazitäten (12,0 Gigawatt (GW) mehr bei PV, 9,0 GW mehr bei Wind, 6,0 GW mehr bei Kleinwasserkraft und 8,0 zusätzliche GW Speicher- und Pumpspeicher) sind in Summe rund 25 Milliarden Euro veranschlagt.

Raumwärme

Mit zu den größten Herausforderungen bei der Energiewende gehört die Umstellung der Heizungssysteme in älteren Gebäuden. Für neu zu errichtende Wohneinheiten gibt es ein entsprechendes Regelwerk, das erstens eine entsprechende Dämmung mit daraus folgendem geringerem Heizenergiebedarf vorsieht und zum Beispiel den Einbau eines Ölkessels verbietet. Im Altbestand lässt sich das nicht so einfach und vor allem nicht so rasch umsetzen. Speziell in den Städten scheint die Herausforderung enorm zu sein.

In Wien etwa will man nach einem Stufenplan vorgehen. Wo derzeit mit Gas geheizt wird und eine Fernwärmeleitung in der Nähe ist, soll auf diese umgestellt werden. Ist diese außer Reichweite, will Wien Energie den Einsatz von Wärmepumpen forcieren, installiert auf dem Dach. Das so erhitzte Wasser soll über Rohre durch den Kamin geleitet werden zu exakt dem Punkt in der Wohnung, von wo aus die Wärme jetzt schon verteilt wird – nahe dem Kamin, wo im Regelfall die Gastherme hängt.

Sollten noch Wohnungen übrig bleiben, die weder auf Fernwärme noch auf Wärmepumpen umgerüstet werden können, soll als letzte Option grünes Gas, etwa aus landwirtschaftlichen Abfällen, zum Einsatz kommen.

Lange Leitung

Mit einer Genehmigungsdauer von fast 5,5 Jahren ist die 380-Kilovolt-Leitung in Salzburg eines der längstgeprüften Infrastrukturprojekte in Österreich. Mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) vom 20. Oktober 2020 sind alle rechtlichen Einspruchmöglichkeiten ausgeschöpft. Das 890 Millionen Euro schwere Projekt wird als zentrales Bindeglied für die Versorgungssicherheit Österreichs bezeichnet. Die Leitung verbindet die Windkraft-Hotspots in Ostösterreich mit den Pumpspeicherkraftwerken im Westen des Landes. Zur Historie:

· Juni 2010 Präsentation des Trassenkorridors nach fünf Jahren Vorbereitung.

· September 2012 Einreichung Umweltverträglichkeitserklärung (UVP)

· Dezember 2014 UVP-Bescheid 1. Instanz für Vorhabensteil in Oberösterreich.

· Dezember 2015 UVP-Bescheid 1. Instanz für den Salzburger Vorhabensteil

· Februar 2016 Beginn des UVP-Verfahrens am Bundesverwaltungsgericht (BVwG) für den Salzburger Vorhabensteil

· Juli 2017 Mündliche Verhandlung UVP-Verfahren am BVwG

· März 2019 BVwG bestätigt positiven UVP-Bescheid

· Oktober 2019 Start der Bauarbeiten

· Oktober 2020 VwGH bestätigt Genehmigung für die 380-kV-Leitung