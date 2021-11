Monatlich, zu den Feiertagen, nie: Wie oft gehen Sie auf den Friedhof? Foto: APA/BARBARA GINDL

Für viele sind die Tage rund um Allerheiligen Anlass, wieder einmal auf den Friedhof zu gehen und Verstorbene zu besuchen, die einem einst nahestanden. Man zündet die Kerzen in den Grablaternen an, legt Blumen aufs Grab, verweilt ein paar Minuten und hängt seinen Erinnerungen nach. Ein Ritual für viele. Ihnen ist es ein Anliegen, zu Weihnachten, zu Allerseelen, an Geburts- oder Todestagen der Verstorbenen ihren Lieben auf diese Art nahe zu sein und mit einer brennenden Kerze zu zeigen, dass ihrer gedacht wird. Andere fahren unabhängig von Feiertagen regelmäßig, im Wochen- oder Monatstakt, ans Grab, sehen nach dem Rechten und haben diesen Weg vollständig in ihren Alltag integriert.

Doch nicht für alle ist der Gang auf den Friedhof ein leichter. Sie finden Friedhöfe bedrückend, denken an ihre Verstorbenen lieber dort, wo diese gelebt haben und wo man schöne Erinnerungen an sie hat. Um die Grabpflege kümmert sich eine Gärtnerei, den Friedhof haben sie schon sehr lange nicht betreten.

Regelmäßig auf den Friedhof: Wie ist das bei Ihnen?

Ist es wichtig für Sie, die Gräber Ihnen nahestehender Verstorbener zu besuchen? Zu welchen Anlässen machen Sie sich auf den Weg zum Friedhof? Was bedeutet es für Sie? Oder gehen Sie gar nicht hin? Wo gedenken Sie Ihrer Verstorbenen lieber? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 2.11.20219)